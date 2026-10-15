"Hay una decisión tomada": qué día podría asumir Ramón Díaz en River
El interinato de Leonardo Ponzio tendría fecha de vencimiento, mientras que periodistas partidarios dan por hecho el retorno del histórico DT.
Aunque desde los pasillos del Monumental intentan mantener la cautela y ratifican formalmente el interinato de Leonardo Ponzio, la posibilidad del retorno de Ramón Díaz a River pica en punta como la principal opción para tomar las riendas del primer equipo.
Lo que en el inicio se perfilaba como una resolución de fin de año comenzó a acelerar sus plazos drásticamente. El magro empate 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín dejó al "Millonario" en el octavo lugar de la tabla anual y transitoriamente fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, una situación crítica que precipitó los movimientos de la comisión directiva encabezada por Stefano Di Carlo.
El interinato de Ponzio, concebido inicialmente como una transición atada al rendimiento deportivo, sufrió un marcado desgaste tras un arranque promisorio de tres victorias consecutivas.
Las posteriores caídas ante Huracán, un ajustado 1 a 0 frente a Estudiantes de Río Cuarto y el reciente punto cosechado en Junín encendieron las alarmas en Núñez. La perspectiva de quedar marginados de la próxima Copa Libertadores impulsó a las autoridades del club a evaluar un cambio de mando inmediato, sin esperar al receso de diciembre.
Aseguran que Ramón Díaz será el nuevo DT de River
"Hay una decisión tomada en River: Ramón Díaz va a ser el nuevo DT este año. Simplemente resta ver cuándo y cómo ocurrirá", indicó el periodista partidario Germán Balacarce.
En DSports, el periodista sostuvo que si River pierde en Córdoba el fin de semana ante Belgrano, el riojano asumirá el martes siguiente, en la previa al clásico con Racing y el Superclásico contra Boca en la Bombonera.
Ramón y Emiliano Díaz, y un guiño explícito
El contexto internacional terminó de alinear los caminos. La semana pasada, el propio Ramón Díaz rechazó una propuesta para asumir en el Corinthians de Brasil.
En simultáneo, su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, publicó un mensaje en redes sociales disculpándose con los simpatizantes del conjunto paulista y argumentando la necesidad de acompañar a su padre a "cumplir su último sueño en el fútbol", un mensaje que en el mundo River se leyó como un claro guiño de retorno.
Frente a un mercado donde otras alternativas de peso como Eduardo Domínguez, Gabriel Milito o Hernán Crespo se encuentran con contrato vigente en sus respectivos clubes, el riojano emerge como el único candidato firme y con disponibilidad inmediata.
Las fechas cruciales para River
El fixture inmediato presenta un panorama exigente para el cuadro de Núñez en el cierre de la fase regular del Clausura, en una temporada 2026 convulsa por la que ya han transitado tres entrenadores tras la salida de Eduardo Coudet:
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Próxima fecha: Belgrano de Córdoba (en condición de visitante, bajo la conducción de Leonardo Ponzio).
Clásicos decisivos: Racing Club en el Estadio Monumental y el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera.
Cierre de fase: Aldosivi en Mar del Plata.
El resultado del choque en tierras cordobesas será determinante para definir si Ponzio completa el calendario o si la comisión directiva efectiviza el desembarco inmediato del riojano para encarar la recta final del certamen.
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