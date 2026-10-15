"Hay una decisión tomada": qué día podría asumir Ramón Díaz en River

En DSports, el periodista sostuvo que si River pierde en Córdoba el fin de semana ante Belgrano, el riojano asumirá el martes siguiente, en la previa al clásico con Racing y el Superclásico contra Boca en la Bombonera.

Aseguran que Ramón Díaz será nuevo entrenador de River.

Ramón y Emiliano Díaz, y un guiño explícito

El contexto internacional terminó de alinear los caminos. La semana pasada, el propio Ramón Díaz rechazó una propuesta para asumir en el Corinthians de Brasil.

En simultáneo, su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, publicó un mensaje en redes sociales disculpándose con los simpatizantes del conjunto paulista y argumentando la necesidad de acompañar a su padre a "cumplir su último sueño en el fútbol", un mensaje que en el mundo River se leyó como un claro guiño de retorno.

Frente a un mercado donde otras alternativas de peso como Eduardo Domínguez, Gabriel Milito o Hernán Crespo se encuentran con contrato vigente en sus respectivos clubes, el riojano emerge como el único candidato firme y con disponibilidad inmediata.

Las fechas cruciales para River

El fixture inmediato presenta un panorama exigente para el cuadro de Núñez en el cierre de la fase regular del Clausura, en una temporada 2026 convulsa por la que ya han transitado tres entrenadores tras la salida de Eduardo Coudet:

Próxima fecha: Belgrano de Córdoba (en condición de visitante, bajo la conducción de Leonardo Ponzio).

Clásicos decisivos: Racing Club en el Estadio Monumental y el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera.

Cierre de fase: Aldosivi en Mar del Plata.

El resultado del choque en tierras cordobesas será determinante para definir si Ponzio completa el calendario o si la comisión directiva efectiviza el desembarco inmediato del riojano para encarar la recta final del certamen.