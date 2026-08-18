Tiene 18 años y factura US$135.000 usando Google Lens y ChatGPT para vender por Internet

Aunque gran parte de su extenso inventario se acumula temporalmente en el garaje de la casa de su madre en Nueva Jersey, el joven ahora se prepara para ingresar a la prestigiosa Universidad de Emory en Atlanta. Si bien no está seguro de cómo continuará operando su empresa a la distancia durante los próximos cuatro años, afirma que esta experiencia comercial cambió por completo su perspectiva sobre el consumo masivo y le enseñó a desprenderse de las cosas sin valor sentimental.