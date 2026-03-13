Google completó la adquisición de Wiz y revoluciona la seguridad en la nube
Google cerró la compra del líder en ciberseguridad por la que ofertó en 2025. Detalles de la unión con Google Cloud y foco en protección ante ataques con IA.
Google anunció oficialmente el cierre de la adquisición de Wiz, la plataforma líder en seguridad de IA y computación en la nube con sede en Nueva York. La operación, que se había iniciado originalmente en marzo de 2025, marca una de las inversiones más ambiciosas de la compañía para fortalecer su infraestructura de protección digital.
A partir de ahora, Wiz se integrará a la estructura de Google Cloud, aunque mantendrá su marca y su compromiso de operar en entornos de múltiples nubes. El objetivo de esta unión es proporcionar una plataforma de seguridad unificada que permita a las organizaciones detectar y responder a amenazas con la velocidad que demanda la era de la inteligencia artificial.
Innovación y protección multiclave de Google
La integración de ambas tecnologías busca simplificar la protección de sistemas críticos en un contexto donde los atacantes utilizan herramientas cada vez más sofisticadas. "Queremos que la seguridad sea un catalizador para la innovación, no una barrera", afirmó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, al destacar que esta alianza facilitará una postura de seguridad sólida para empresas de todos los tamaños y gobiernos.
IMPORTANTE: Google se suma a los campeones del mundo: será el nuevo Main Sponsor Global de la Selección Argentina
La plataforma combinada ofrecerá beneficios clave para el ecosistema tecnológico:
-
Detección avanzada de amenazas: Utilizará modelos de IA para identificar riesgos emergentes y proteger los propios modelos de inteligencia artificial de las organizaciones.
Apertura y flexibilidad: Fiel al compromiso de Google con los sistemas abiertos, los productos de Wiz seguirán disponibles para trabajar en otros servicios de la competencia como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Oracle Cloud.
Soporte a pequeñas empresas: El sistema busca democratizar el acceso a recursos de ciberseguridad de alto nivel para PyMEs que no cuentan con equipos especializados.
Assaf Rappaport, CEO y cofundador de Wiz, señaló que unirse a Google Cloud permitirá a la firma escalar su misión de protección "a velocidad de máquina". Con clientes de la talla de Salesforce, Morgan Stanley y BMW, Wiz aporta un conocimiento profundo sobre la reducción de riesgos en todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde el código hasta la ejecución.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario