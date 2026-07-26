En qué consiste el trend viral de X "mantener pulsado": los detalles

La curiosidad colectiva figura entre los factores principales que explican el éxito de este formato. Al no saber con certeza si una gráfica contiene un mensaje o detalle oculto, la gente tiende a presionar casi cualquier contenido de estas características. Esta dinámica incrementa el tiempo de permanencia en las publicaciones y fomenta que las personas las compartan tras vivenciar la experiencia. El origen de esta corriente se le atribuye a un ilustrador digital japonés, cuyos posteos sirvieron de inspiración para miles de realizadores.