Cuántas horas va a durar pasar todo el GTA VI
La nueva entrega de Rockstar Games exigirá decenas —o cientos— de horas a los jugadores que busquen completar la aventura de Jason y Lucia.
A pocos meses de su esperado desembarco en consolas previsto para el próximo 19 de noviembre de 2026, la magnitud de Grand Theft Auto VI (GTA) sigue generando debate en la industria de los videojuegos, con la expectativa de los gamers a flor de piel.
Más allá de su impresionante apartado técnico, las mecánicas de supervivencia heredadas de Red Dead Redemption 2 y el profundo vínculo entre Jason y Lucia, una de las grandes preguntas que se hacen los fanáticos es cuánto tiempo demandará superar el título.
Si bien Rockstar Games no ha brindado una cifra oficial sobre la duración exacta, los antecedentes de la compañía y la escala confirmada del nuevo mapa de Leonida permiten proyectar números estimados para diferentes estilos de juego.
¿Cuántas horas tomará completar el GTA 6?
Tomando como referencia la complejidad de los mundos abiertos previos del estudio, las proyecciones para completar la experiencia se dividen de la siguiente manera:
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Historia principal (Modo Campaña): Al igual que ocurrió con GTA V o Red Dead Redemption 2, se espera que seguir el hilo conductor de la trama protagonizada por la pareja criminal demande entre 35 y 45 horas de juego directo, dependiendo del nivel de dificultad y las misiones secundarias obligatorias.
Historia más extras (Estilo mixto): Para aquellos jugadores que decidan explorar actividades secundarias, interactuar con los sistemas de romance, probar minijuegos, cazar, pescar y explorar las distintas localidades de Vice City y sus alrededores, la duración escalará fácilmente hasta las 70 u 80 horas.
Completar al 100% (The Completionist): Los usuarios más minuciosos que busquen desbloquear todos los secretos, coleccionables, eventos aleatorios y misiones secundarias ocultas en el mapa más grande creado por la desarrolladora deberán invertir más de 150 horas frente a la pantalla.
Con un contenido sumamente robusto y mecánicas que incentivan la exploración minuciosa, la nueva obra maestra de Rockstar se encamina a ofrecer una de las experiencias más longevas de la actual generación de consolas.
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