Cuántas horas va a durar pasar todo el GTA VI

Historia principal (Modo Campaña): Al igual que ocurrió con GTA V o Red Dead Redemption 2, se espera que seguir el hilo conductor de la trama protagonizada por la pareja criminal demande entre 35 y 45 horas de juego directo, dependiendo del nivel de dificultad y las misiones secundarias obligatorias.

Historia más extras (Estilo mixto): Para aquellos jugadores que decidan explorar actividades secundarias, interactuar con los sistemas de romance, probar minijuegos, cazar, pescar y explorar las distintas localidades de Vice City y sus alrededores, la duración escalará fácilmente hasta las 70 u 80 horas.