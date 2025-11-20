Marca china desafía a la industria y venderá su primer auto con batería de estado sólido y mil km de autonomía

En paralelo, Dongfeng presentó su plataforma Mach Super-kV de 1.200 voltios, que, combinada con el carburo de silicio, promete cargas ultrarrápidas 12C capaces de sumar hasta 450 kilómetros de autonomía en solo cinco minutos.

auto bateria (1) Dongfeng planea desafiar a la industria con su batería.

La cautela global de la industria: "Mejor caso posible: 2030"

A pesar del optimismo de Dongfeng, otros referentes de la industria mantienen una postura prudente. Durante la reciente Conferencia Mundial sobre Baterías Eléctricas en China, varios expertos señalaron que la adopción masiva está más lejos de lo que se cree.

Dirigentes de empresas como Changan Automobile y Deepal consideran que una comercialización amplia hacia 2030 es el “mejor caso posible”, mientras que un despliegue más realista se ubicaría alrededor de 2035. La industria insiste en que, si bien el potencial es enorme, aún se necesitan avances clave en investigación científica y desarrollo de equipos antes de alcanzar la madurez comercial.

En medio de este escenario, la industria china se enfrenta además a la confusión generada por el propio gobierno, que decidió modificar la denominación oficial de estas tecnologías, redefiniendo qué debe considerarse "sólido", "semisólido" o "avanzado".