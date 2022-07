La competencia se acordó de Netflix en el Día del Amigo y lo pulverizó en Twitter

“Nos encanta que nuestros miembros disfruten tanto las películas y series de Netflix que quieran compartirlas con otras personas. En la actualidad, sin embargo, la práctica extendida de compartir cuentas entre distintos hogares afecta nuestra capacidad a largo plazo de invertir en nuestro servicio y mejorarlo”, explicó Chengyi Long, directora de Innovación de Productos de Netflix, en las primeras líneas del texto.

La medida provocó rápidamente el descontento de los usuarios ante el cambio de política de precios de Netflix. Y manifestaron su descontento por las redes sociales. Hasta impulsaron que muchos usuarios dejen o empiecen a pensar a dejar una plataforma que, ante la llegada de competidores, perdió su lugar de privilegio en el mundo del streaming y hasta la calidad de sus contenidos no llega a satisfacer a un público que cada vez tiene más opciones que en muchos casos tienen más atractivo.

Un día más tarde del gran revuelo, Amazon Prime, un recientemente llegado a Argentina, no desaprovechó la oportunidad para saludar indirectamente a Netflix en el Día del Amigo. Con un emoticón de una cara sonriente guiñando un ojo, escribió en su cuenta de Twitter: "Con los amigos, la CLAVE es compartir".

Además de ser una provocación, el mensaje de Amazon Prime hace referencia a la anterior filosofía de Netflix, en la que no solo no cobraba por compartir la cuenta sino que lo impulsaba.

https://twitter.com/netflix/status/840276073040371712 Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

En 2017, Netflix había tuiteado: "Love is sharing a password" (Amor es compartir la contraseña). Claro, eran otros tiempo, era otra la historia. En ese entonces, era casi la única opción seria en el mundo del streaming y disfrutaba de un reinado que parecía imposible que llegase a su fin. Pero llegó: la llegada de Amazon Prime, Disney+, Star+, HBO, entre otros, bajó del otrono a la gran "G" y comenzaron los problemas. El contenido comenzó a salir de su plataforma y el nuevo, mucho de producción propia, no convenció. Solo algunas pocas producciones, como Stranger Things o Better Call Saul, mantienen el barco a flote pero que poco a poco parece irse más y más a la deriva.

Cómo será la nueva función de Netflix para compartir cuenta

“Analizamos cuidadosamente distintas posibilidades para que quienes quieran compartir su cuenta puedan hacerlo pagando un cargo adicional”, continúa el comunicado de Chengyi Long. En marzo introdujeron una nueva función que permite “agregar un miembro extra” en Chile, Costa Rica y Perú.

El mes que viene avanzarán con una función alternativa similar en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana: “agregar una casa”.

De acuerdo a esto, cada suscripción o cuenta será una “casa” y, sin importar el plan elegido, permitirá conectarse desde cualquier dispositivo a Netflix. También podrá usarse la plataforma desde fuera del domicilio a través de laptops, tablets y celulares.

Sin embargo, cuando quiera usarse la cuenta desde una TV fuera del hogar, el sistema ofrecerá la posibilidad de incluirla como “casa extra” con un costo adicional.

Además, dentro de la configuración de la cuenta el titular podrá revisar dónde se está utilizando el servicio y quitar casas en el momento que desee.

La decisión de la empresa oriunda de Los Gatos, California, forma parte de un viraje de su estrategia a nivel comercial desde que informó una caída de 200.000 suscriptores en el balance del primer trimestre del año, con previsiones de que el saldo negativo se acentuaría en el segundo con la pérdida de otros 2 millones.

El freno a la expansión que sostuvo a lo largo de los años trajo una fuerte caída en su valor bursátil y al menos dos certezas: la primera, que el desembarco reciente de otros potentes jugadores en el mercado del streaming volvieron el escenario mucho más competitivo. La segunda, que había que reaccionar.

El despido de cerca de 450 empleados en los últimos meses y el convenio con Microsoft para desarrollar de cara a fin de año un nuevo plan de suscripción más económico pero con publicidades, son otras de las medidas para esta nueva etapa.

Desde el punto de vista del contenido, en tanto, la apuesta seguirá siendo agresiva con la proyección de inversiones de 17.000 millones de dólares en la producción de títulos para este año.