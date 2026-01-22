Se cayó X a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk

Se restableció el servicio

Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas del apagón, el servicio comenzó a dar señales de normalización cerca de las 14:45 (hora de Buenos Aires). Este evento se suma a una racha de inestabilidad que ha perseguido a la red social en semanas recientes, reavivando el debate sobre la robustez de su infraestructura actual tras los constantes cambios internos.