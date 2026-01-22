Se cayó X a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk
Durante el mediodía y la tarde de este jueves, un gran número de usuarios reportó problemas para ingresar a X. ¿Cuál fue el problema?
La red social X, propiedad de Elon Musk, experimentó este jueves una interrupción generalizada que dejó fuera de servicio a miles de usuarios en diversos continentes. Durante el incidente, la plataforma presentó fallas críticas que impidieron el uso normal de sus funciones básicas.
Los reportes de los usuarios coincidieron en tres puntos principales de falla: la imposibilidad de iniciar sesión en cuentas personales, pantallas en blanco y dificultades para actualizar el feed de noticias, y mensajes de error persistentes tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio.
Se restableció el servicio
Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas del apagón, el servicio comenzó a dar señales de normalización cerca de las 14:45 (hora de Buenos Aires). Este evento se suma a una racha de inestabilidad que ha perseguido a la red social en semanas recientes, reavivando el debate sobre la robustez de su infraestructura actual tras los constantes cambios internos.
Cuál es el mejor balneario de Mar del Plata por precio y servicios según Grok, la IA de Elon Musk
El mejor balneario de Mar del Plata considerando la relación precio-servicios en la temporada de verano 2026 es el Balneario 12 (B12) del Complejo Punta Mogotes, según indica la Inteligencia Artificial de X, la red social de Elon Musk.
"Este balneario destaca repetidamente en opiniones, reseñas y comparaciones recientes por ofrecer precios más accesibles (por ejemplo, alrededor de $80.000 por día para carpa, muy por debajo de la inflación y competidores), sin sacrificar calidad", indica la IA de X.
Servicios destacados del B12 de Mar del Plata
- Carpas amplias
- Baños y duchas en buen estado
- Piscinas climatizadas
- Canchas deportivas (fútbol, vóley, tenis, básquet)
- Parador gastronómico con precios competitivos
- Atención constante y ambiente familiar
Está ubicado en la zona sur (Punta Mogotes), con playas amplias, menos concurridas que las céntricas (como Bristol o Varese) y más tranquilas que las exclusivas del sur (como Playa Grande).
Otras opciones recomendadas según preferencias
- Si buscás tranquilidad y aún mejor costo-beneficio → Balnearios del sur más alejado (como Serena, San Jacinto o Faro Norte): menos gente, playas extensas y precios bajos, aunque con servicios más básicos.
- Si priorizás cercanía al centro y servicios premium → Zonas como Varese, La Perla o Bristol: más caros, pero con buena infraestructura y proximidad hotelera/gastronómica.
- Si querés lujo → Playa Grande: servicios top, pero precios significativamente más altos (hasta el doble o triple).
