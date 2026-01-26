TikTok 2026: adiós al "piloto automático" y hola a la "Dosis de Realidad"
El 2026 marcará un punto de inflexión en el consumo de redes sociales. Según el nuevo informe de tendencias presentado por TikTok, la era de la pasividad y el "scroll" infinito en piloto automático está llegando a su fin para dar paso a una etapa de creación activa y consciente.
Bajo el nombre "TikTok Next Report", el estudio anticipa un cambio cultural profundo donde los usuarios priorizarán la conexión humana por sobre la tecnología, guiados por una curiosidad genuina y decisiones más emocionales.
Las 3 grandes tendencias que definirán el año
El informe divide el comportamiento que dominará la plataforma en tres grandes grupos:
Dosis de Realidad: Se terminaron los días del #delulu (delirio) o el escapismo digital. Las audiencias prefieren ahora establecer límites, proteger su paz mental y perseguir pasiones "en voz alta". Tendencias como #lockedin (fijación y responsabilidad) o #joblife (una mirada real a la vida laboral) ganarán terreno frente a la idealización.
Descubrimientos Fuera de la Ruta: La curiosidad será la nueva moneda de cambio. TikTok se consolida como un motor de búsqueda cultural donde uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar algo apenas abre la app. Los usuarios ya no quieren depender solo de la tecnología para ir de un punto A a un punto B, sino disfrutar del descubrimiento en el camino.
ROI Emocional: En un contexto de consumo selectivo, las compras dejan de ser impulsivas para basarse en la emoción y la validación de la comunidad. Los usuarios buscan la "chispa humana" y la alegría de conectar con creadores antes de decidir gastar su dinero.
El boom de TikTok en Argentina
El reporte también arrojó cifras impactantes sobre el ecosistema local. El 2025 fue un año de consolidación para la plataforma en el país, registrando un crecimiento del 165% en ingresos comparado con el año anterior.
La creatividad argentina no se detiene: se crearon 65 millones de videos por mes y se alcanzaron más de 150.000 millones de visualizaciones mensuales. Además, tendencias como los muñecos "labubus" o los termos Stanley marcaron el pulso de la conversación local el año pasado.
