TikTok 2026: adiós al "piloto automático" y hola a la "Dosis de Realidad"

Dosis de Realidad: Se terminaron los días del #delulu (delirio) o el escapismo digital. Las audiencias prefieren ahora establecer límites, proteger su paz mental y perseguir pasiones "en voz alta". Tendencias como #lockedin (fijación y responsabilidad) o #joblife (una mirada real a la vida laboral) ganarán terreno frente a la idealización.

Descubrimientos Fuera de la Ruta: La curiosidad será la nueva moneda de cambio. TikTok se consolida como un motor de búsqueda cultural donde uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar algo apenas abre la app. Los usuarios ya no quieren depender solo de la tecnología para ir de un punto A a un punto B, sino disfrutar del descubrimiento en el camino.