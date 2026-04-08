Tensión en Medio Oriente: ¿Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel al Líbano?
Rige un cese al fuego en Medio Oriente para rehabilitar el tránsito en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, los ataques de Israel en Líbano lo ponen en jaque.
La crisis en Medio Oriente atraviesa horas de profunda inestabilidad. Este miércoles, Estados Unidos e Irán comenzaron a observar una precaria tregua de dos semanas orientada a permitir la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz. Pese al inicio de las negociaciones diplomáticas, la región continúa envuelta en episodios de violencia.
Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz
El principal objetivo del cese al fuego es reactivar el comercio marítimo mundial. Tras el anuncio, dos buques (uno griego y otro liberiano) lograron cruzar el estrecho en las últimas horas, y la Organización Marítima Internacional (OMI) comenzó a preparar un mecanismo oficial para garantizar la seguridad del tránsito.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente poco después. La agencia iraní Fars, estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que Irán interrumpió nuevamente la navegación de petroleros. Según explicaron, la drástica medida fue tomada como respuesta directa a una nueva ola de ataques perpetrados por Israel sobre territorio libanés.
A pesar de la tregua, los ejércitos de ambos bandos dejaron en claro que están listos para reanudar el conflicto bélico si las negociaciones (que continuarán este viernes en Pakistán) fracasan:
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Postura de EE. UU.: El presidente Donald Trump se mostró dispuesto a discutir el levantamiento de sanciones económicas, pero exigió que no haya "ningún enriquecimiento de uranio" y amenazó con aranceles del 50% a los países que armen a Teherán. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. Dan Caine, ratificó que las tropas "permanecen listas" para el combate.
Postura de Irán: Los Guardianes de la Revolución advirtieron que no tienen ninguna confianza en las promesas de Washington y aseguraron que mantienen "el dedo en el gatillo".
Escalada masiva en Líbano y el Golfo
Mientras Israel confirmó que acatará la tregua acordada entre Washington y Teherán, dejó en claro que esa medida no se aplica en Líbano. En las últimas horas, el ejército israelí ejecutó su "mayor bombardeo coordinado" contra el movimiento proiraní Hezbolá. Los ataques dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos", provocando escenas de pánico absoluto en las calles de Beirut.
En paralelo, la violencia se trasladó a otros países estratégicos del Golfo Pérsico:
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Kuwait denunció haber sido blanco de una "intensa oleada de ataques" iraníes.
Emiratos Árabes Unidos también reportó el ingreso y disparo de misiles y drones en su territorio.
El gobierno de Irán justificó estas acciones como una respuesta militar a bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.
Reacción de los mercados y la economía
A pesar de las violaciones al alto el fuego y la fragilidad evidente del escenario político, los mercados financieros reaccionaron con un cauto optimismo ante la apertura de canales de diálogo y el leve movimiento de buques.
Los precios del petróleo experimentaron una baja considerable y perforaron la barrera de los 100 dólares por barril (tanto WTI como Brent). Además, el valor del gas en Europa anotó una fuerte caída del 20%, mientras que las principales bolsas europeas, como las de París y Fráncfort, registraron importantes repuntes superiores al 4% y 5% respectivamente.
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