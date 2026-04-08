Tensión en Medio Oriente: ¿Irán vuelve a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel al Líbano?

En paralelo, la violencia se trasladó a otros países estratégicos del Golfo Pérsico:

Kuwait denunció haber sido blanco de una "intensa oleada de ataques" iraníes.

Emiratos Árabes Unidos también reportó el ingreso y disparo de misiles y drones en su territorio.

El gobierno de Irán justificó estas acciones como una respuesta militar a bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Reacción de los mercados y la economía

A pesar de las violaciones al alto el fuego y la fragilidad evidente del escenario político, los mercados financieros reaccionaron con un cauto optimismo ante la apertura de canales de diálogo y el leve movimiento de buques.

Los precios del petróleo experimentaron una baja considerable y perforaron la barrera de los 100 dólares por barril (tanto WTI como Brent). Además, el valor del gas en Europa anotó una fuerte caída del 20%, mientras que las principales bolsas europeas, como las de París y Fráncfort, registraron importantes repuntes superiores al 4% y 5% respectivamente.