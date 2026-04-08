Israel desconoce la tregua en Medio Oriente y bombardea más de 100 objetivos en Líbano en 10 minutos
Israel lanzó sobre Líbano el mayor ataque de los últimos tres años. Más de 1.500 libaneses ya murieron como consecuencia de los bombardeos israelíes y otros 4.800 resultaron heridos.
Apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán anunciarán una tregua de 15 días, Israel lanzó el mayor ataque de los últimos tres años, y en tan solo 10 minutos, sobre territorio libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que lanzó la operación León Rugiente que, según especificaron, tuvo como objetivo a más de 100 supuestas sedes de Hezbollah, sistemas militares y centros de mando y control en Beirut, Becá y el sur del Líbano.
Siempre según las autoridades israelíes, allí se encontraban centros de mando de inteligencia y sedes centrales utilizados para planificar atentados terroristas; infraestructura de capacidad de fuego y sistemas navales, responsables del lanzamiento de misiles, y activos de la Fuerza Radwan y de la unidad aérea, las unidades de élite de Hezbollah.
De esta manera el gobierno de Benjamin Netanyahu dejó en claro que no Israel no se plegará a la tregua anunciada por el presidente Donald Trump y que seguirá con sus operaciones sobre Líbano.
“Seguiremos realizando alcances contra la organización terrorista Hezbollah y utilizaremos cada oportunidad operativa. No comprometeremos la seguridad de los residentes del norte de Israel. Continuaremos alcanzando con determinación”, amenazó este miércoles el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, en conferencia de prensa.
Pese a que Pakistán anunció esta madrugada que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que implicaba un cese de las hostilidades en el Líbano, Israel aseguró que mantendrá su campaña contra Hezbollah en el país.
Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes y otras 4.800 resultaron heridas.
Este miércoles, los líderes de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, España y la Unión Europea celebraron el miércoles el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán e instaron a una “puesta fin rápida y duradera” de la guerra.
“El objetivo ahora debe ser negociar una puesta fin a la guerra de forma rápida y duradera en los próximos días. Esto solo puede lograrse por la vía diplomática”, reza un comunicado conjunto.
Los líderes afirmaron que alientan a “avanzar rápidamente hacia una solución negociada sustantiva” para proteger a la población civil, garantizar la seguridad regional y evitar una crisis energética mundial. “Nuestros gobiernos ayudarán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, declararon en un comunicado conjunto los líderes.
El comunicado fue publicado en nombre de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el primer ministro canadiense Mark Carney, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro holandés Rob Jetten, el primer ministro español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa.
Los líderes también hicieron “un llamado a todas las partes para que implementen el alto el fuego, incluso en el Líbano”, que Israel ya advirtió que no está incluido en el acuerdo para la tregua.
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