Israel desconoce la tregua en Medio Oriente y bombardea más de 100 objetivos en Líbano en 10 minutos

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes y otras 4.800 resultaron heridas.

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Este miércoles, los líderes de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, España y la Unión Europea celebraron el miércoles el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán e instaron a una “puesta fin rápida y duradera” de la guerra.

“El objetivo ahora debe ser negociar una puesta fin a la guerra de forma rápida y duradera en los próximos días. Esto solo puede lograrse por la vía diplomática”, reza un comunicado conjunto.

Los líderes afirmaron que alientan a “avanzar rápidamente hacia una solución negociada sustantiva” para proteger a la población civil, garantizar la seguridad regional y evitar una crisis energética mundial. “Nuestros gobiernos ayudarán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, declararon en un comunicado conjunto los líderes.

El comunicado fue publicado en nombre de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el primer ministro canadiense Mark Carney, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro holandés Rob Jetten, el primer ministro español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa.

Los líderes también hicieron “un llamado a todas las partes para que implementen el alto el fuego, incluso en el Líbano”, que Israel ya advirtió que no está incluido en el acuerdo para la tregua.