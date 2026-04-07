Giro en Medio Oriente: Irán acepta tregua de Trump y garantiza el libre tránsito por Ormuz por dos semanas
El canciller del gobierno teocrático, Abbas Araghchi, sostuvo: "Si cesan los ataques, nuestras Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas".
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán oficializó su adhesión a la tregua de 14 días gestionada por la diplomacia pakistaní con Donald Trump. Lejos de presentarlo como una concesión, el régimen de Teherán ha calificado la interrupción de las hostilidades como una "victoria" estratégica.
El aval del Líder Supremo
El pacto cuenta con el respaldo explícito del ayatolá Mojtaba Khamenei. Según los comunicados emitidos por la prensa estatal, esta pausa en los combates no es solo un alto el fuego temporal, sino el primer paso para establecer las bases de un tratado de paz definitivo que ponga fin a la escalada bélica.
La propuesta de los 10 puntos y el Estrecho de Ormuz
Como parte de la mesa de negociación, Irán ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que incluye:
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Un plan de diez puntos entregado formalmente a la administración estadounidense.
Un "protocolo de seguridad" específico para el Estrecho de Ormuz.
Condiciones de soberanía: Aunque se comprometen a la apertura del paso, las autoridades iraníes subrayan que cualquier acuerdo deberá preservar el control efectivo de Teherán sobre esta arteria clave para el comercio energético mundial.
Los 10 puntos que analiza Estados Unidos
A contrarreloj y bajo una presión diplomática extrema, el equipo de seguridad nacional de Estados Unidos se encuentra analizando la contraoferta de diez puntos que el régimen iraní hizo llegar a la Casa Blanca mediante la mediación de Pakistán. Esta hoja de ruta de Teherán incluye exigencias de alto impacto, como el levantamiento inmediato de las sanciones económicas y un reconocimiento explícito a su soberanía, condiciones que hasta el momento no han recibido el visto bueno definitivo de Donald Trump.
Este escenario de alta tensión ha impactado de lleno en los mercados energéticos globales, donde la incertidumbre mantiene al petróleo en niveles alarmantes. Los precios se han consolidado por encima de los 110 dólares, con el crudo WTI operando cerca de los 114 dólares, reflejando el temor de los inversores ante un posible colapso de las negociaciones que desemboque en un conflicto de escala impredecible.
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