Giro en Medio Oriente: Irán acepta tregua de Trump y garantiza el libre tránsito por Ormuz por dos semanas

Un plan de diez puntos entregado formalmente a la administración estadounidense.

Un "protocolo de seguridad" específico para el Estrecho de Ormuz.

Condiciones de soberanía: Aunque se comprometen a la apertura del paso, las autoridades iraníes subrayan que cualquier acuerdo deberá preservar el control efectivo de Teherán sobre esta arteria clave para el comercio energético mundial.

Los 10 puntos que analiza Estados Unidos

A contrarreloj y bajo una presión diplomática extrema, el equipo de seguridad nacional de Estados Unidos se encuentra analizando la contraoferta de diez puntos que el régimen iraní hizo llegar a la Casa Blanca mediante la mediación de Pakistán. Esta hoja de ruta de Teherán incluye exigencias de alto impacto, como el levantamiento inmediato de las sanciones económicas y un reconocimiento explícito a su soberanía, condiciones que hasta el momento no han recibido el visto bueno definitivo de Donald Trump.