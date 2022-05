Tini Stoessel le dijo a Cande Molfese que su novio la engañaba: cómo se lo contó y por qué

"Una amiga, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la famosa frase 'amiga date cuenta'", recordó sin dar nombres Cande, cuando rápido de reflejos Andy Kusnetzoff la interrumpió y le preguntó si se trataba de la intérprete de Miénteme y Cande respondió que sí.

La actriz y conductora reconoció que antes de eso ella ya tenía algunas sospechas de infidelidad y la pandemia la ayudó a darse cuenta de algunos comportamientos que demostraban que la relación no estaba bien, sin embargo no se animaba a terminar su noviazgo de seis años.

Respecto a la decisión de Tini Stoessel, de encararla para consultarle si estaba al tanto de la infidelidad de su novio, Cande la defendió, explicó que no fue la única, y aseguró que estuvo bien ya que la ayudó a “desdramatizar” la situación.En relación a su ex, a quien no quiso nombrar de manera explícita, sentenció: “Crecimos juntos y fue una pareja que a mi me enseñó un montón, pero bueno, se las mandó y yo no pude con eso".