Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards en la última noche del reality
La exitosa edición de Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin en Telefe con una clásica gala de premios. Conocé a todos los ganadores de la temporada.
Tras la emotiva consagración de Solange Abraham, el exitoso ciclo televisivo de Gran Hermano tuvo su última velada en la pantalla de Telefe. Durante esta gala especial conducida por Santiago del Moro, se entregaron los clásicos GH Awards para premiar a los mejores de esta intensa temporada que tuvo 43 participantes.
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La lista completa de ganadores y premios en Gran Hermano
La noche contó con videos emotivos, el análisis final del panel y la entrega de reconocimientos especiales, como los otorgados por Laura Ubfal a Andrea del Boca (la mamá de la casa) y por Ceferino Reato a Yanina Zilli (jugadora impresionante).
Los galardones oficiales de la competencia fueron los siguientes:
- Mejor compañero y Mejor melena: el modelo Manuel Ibero se llevó un doble reconocimiento. El primero fue votado por los propios participantes, mientras que el segundo premió su característico "tic" para acomodarse el jopo.
- La jugadora más limpia: Charlotte Caniggia, quien se encargó de luchar constantemente contra la mugre de la casa y el baño.
- La jugadora más "showcera": Steffany “Campanita” Pereira, recordada por sus cacerolazos y por haberse atrincherado para no abandonar el juego.
- Mejor “farmeo de aura”: Solange Abraham, la ganadora del certamen, por marcar una presencia única e irrepetible.
- Mejor cantante: Yanina Zilli, quien divirtió a todos con grandes éxitos musicales en inglés.
- Mejor caída: Andrea del Boca, por su impactante resbalón en la cocina que derivó en su abandono.
- Mejor baile: Juan Carlos ‘JC’ López y Tamara Paganini, quienes dejaron todo en la pista durante una fiesta roja.
- Mejor entrada: Cinzia Francischiello, por su regreso con el golden ticket a través de la puerta giratoria.
- Mejor disfraz: Sebastián Cola, por su enorme capacidad para transformarse y hacer reír a sus compañeros.
- Mejor beso: Luana Fernández y Matías Hanssen, por su apasionado encuentro en la pileta.
- Mejor festejo: Yipio, con su inconfundible saco violeta tras superar en la placa a Pincoya.
- Mejor llanto: Alejandra Majluf, por su desesperación durante las trifulcas por los cigarrillos.
- Momento viral: Mariela Prieto, por el perfecto ángulo televisivo que la fusionó visualmente con una planta.
- Mejor look: Daniela De Lucía, dejando su peinado y vestimenta como marca registrada.
- Mejor pelea: Pincoya vs. Tamara, por el tenso enfrentamiento que incluyó amenazas el 20 de agosto.
- Mejor peor compra: Danelik Galazán, por haber adquirido 20 kilos de morrón.
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