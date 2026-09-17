A qué hora ver el último programa de Gran Hermano y qué sucederá tras la coronación de Sol
Este jueves por la noche, Santiago del Moro conducirá la última emisión de GH Generación Dorada en Telefe. Todos los detalles.
La pantalla de Telefe volverá a vestirse de gala para la última emisión de Gran Hermano Generación Dorada. Cabe señalar que este miércoles, en una noche repleta de emociones, tensión y picos de rating que superaron los 13 puntos, Solange "Sol" Abraham se quedó con el primer puesto al superar en el mano a mano final a Yipio.
No obstante, queda una noche más en GH: este jueves, Santiago del Moro conducirá una gala de lujo, que intentará replicar lo que sucedió en la edición anterior.
Tras la coronación de Tato Algorta, Gran Hermano 2025 tuvo una gala especial de entrega de premios tipo "Hollywood", también conducida por Del Moro desde el estudio y transmitida en vivo. En esta gala, todo se centró en revivir los mejores momentos del reality y volverá a suceder esta noche en la edición Generación Dorada.
A qué hora ver la última gala de Gran Hermano Generación Dorada
La gran gala de cierre conducida por Santiago del Moro está prevista para emitirse desde las 22:15 por la pantalla de Telefe.
No obstante, desde la producción advirtieron que el horario de inicio exacto estará sujeto a la finalización de la emisión previa de Popstars, ciclo que en ocasiones suele extenderse más allá de su franja habitual, por lo que se recomienda a los seguidores mantenerse atentos al término del programa precedente.
La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.
Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online: DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.
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