 Turismo en Brasil: el increíble pueblo llamado Buenos Aires que tiene un Boca Juniors

La pequeña comunidad fue creciendo y atravesó distintas etapas administrativas. En 1920 fue reconocida oficialmente como distrito, ocho años más tarde pasó a tener la categoría de villa y, finalmente, en 1963, consiguió independizarse del municipio de Nazaré da Mata. Hoy, su particular nombre y su vínculo cultural con la Argentina la convierten en una curiosidad dentro del mapa del turismo en Brasil.

Qué se puede hacer en Buenos Aires

El pueblo está ubicado a 79 kilómetros de Recife y posee una identidad que lo diferencia de otros destinos de la región. A sus costumbres tradicionales del interior pernambucano se suma una inesperada admiración por Argentina y su fútbol, una particularidad que despierta curiosidad entre quienes buscan lugares diferentes para hacer turismo en Brasil.

No existe una única explicación sobre cómo surgió el nombre de la localidad, aunque hay varias historias que intentan reconstruir su origen. Una de las versiones más conocidas señala que el lugar era llamado antiguamente Jacú, debido a la presencia de una especie de ave de color oscuro que habitaba en la zona.

Otra teoría sitúa el comienzo de la historia hacia finales del siglo XVIII, cuando el territorio albergaba un ingenio azucarero. De acuerdo con este relato, el dueño del establecimiento convocó a un sacerdote para brindar atención religiosa a los trabajadores y a las personas esclavizadas que vivían allí.

Según la tradición local, el religioso había visitado la capital argentina y, al llegar al pueblo, habría destacado la similitud del aire de la región con el de Buenos Aires. Esa particular comparación habría quedado asociada al lugar hasta convertirse, con el tiempo, en su denominación oficial.

Con el crecimiento de la población también llegaron cambios administrativos. En 1920, la localidad fue reconocida como distrito; en 1928 adquirió el rango de villa y, finalmente, en 1963, logró separarse del municipio de Nazaré da Mata.

Actualmente, su nombre, sus tradiciones y su particular vínculo con la cultura argentina y el fútbol hacen de Buenos Aires una curiosidad para quienes recorren el mapa del turismo en Brasil.

Dónde queda y cómo llegar a Buenos Aires

En el nordeste de Brasil existe una localidad que sorprende por su particular conexión con la Argentina. Su nombre es Buenos Aires, tiene cerca de 13.000 habitantes y se encuentra en el estado de Pernambuco, a aproximadamente 4.722 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Para llegar a Buenos Aires, Pernambuco, desde Argentina, la opción más práctica es volar hasta Recife y desde allí continuar por ruta los aproximadamente 79 kilómetros que separan a ambas localidades. El trayecto desde Recife puede hacerse en auto, taxi o transporte terrestre, siguiendo las rutas que conectan la capital pernambucana con el municipio.