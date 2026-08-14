Turismo en Brasil: el pueblo costero con calles de arena donde el invierno parece verano

Entre julio y diciembre se desarrolla el período con menor cantidad de lluvias en esta región de Ceará. El panorama resulta favorable para disfrutar de la costa, conocer los alrededores y realizar actividades acuáticas, con temperaturas que continúan siendo altas durante gran parte del año.

Pero el clima cálido no es el único atractivo. Desde Icaraizinho es posible realizar excursiones hacia dunas, lagunas, manglares y otras playas del municipio de Amontada. Una de las alternativas más conocidas lleva hasta Moitas, una pequeña comunidad costera cercana por donde pasa el río Aracatiaçu.

En este sector se pueden contratar paseos en barco para recorrer manglares y bancos de arena. La actividad permite descubrir un paisaje diferente al de la costa abierta y conocer una zona donde la pesca continúa teniendo un papel importante. El río Aracatiaçu también forma parte de las propuestas turísticas de la región.

Otra posibilidad consiste en explorar la costa a bordo de vehículos adaptados para transitar por los caminos arenosos. Estos recorridos permiten acceder a lagunas naturales, miradores y lugares poco concurridos. Para llegar a los sectores más alejados, suele ser conveniente utilizar un vehículo preparado o contratar un servicio de traslado de la zona.

La vida nocturna tampoco es el fuerte de Icaraizinho. A diferencia de los principales centros turísticos de Brasil, el pueblo apuesta por un ritmo mucho más tranquilo. La propuesta incluye hospedarse en posadas pequeñas, caminar junto al mar, probar pescados y mariscos y disfrutar del atardecer lejos del bullicio urbano.

La oferta gastronómica se concentra principalmente en el centro y las zonas cercanas a la playa. Los platos elaborados con productos del mar son protagonistas, aunque el crecimiento del turismo también impulsó la llegada de cafeterías, bares y restaurantes con opciones de cocina más moderna.

Aunque mantiene una atmósfera tranquila, el destino cuenta con conexiones por carretera. Desde Fortaleza el viaje dura aproximadamente tres horas, aunque el tiempo puede variar según el estado del camino. Otra alternativa es volar hasta el aeropuerto de Jericoacoara, ubicado a una distancia menor.

Por su combinación de playas extensas, temperaturas cálidas y tranquilidad, Icaraizinho de Amontada se presenta como una alternativa distinta para quienes quieren escapar del invierno. Durante julio y agosto, mientras buena parte del sur del continente atraviesa días fríos, este rincón de Brasil conserva sus palmeras, sus calles de arena y un clima que todavía invita a sentirse en verano.

Dónde queda Icaraizinho de Amontada

Conocido también como Icaraí de Amontada, este pequeño destino turístico está ubicado en el estado de Ceará, sobre el litoral del nordeste de Brasil. Se encuentra a unos 200 kilómetros de Fortaleza y ocupa una ubicación estratégica entre la capital del estado y el reconocido destino de Jericoacoara.

Cómo llegar a Icaraizinho de Amontada

Para llegar a Icaraizinho de Amontada, una de las alternativas más prácticas es viajar primero hasta Fortaleza, la capital de Ceará. Desde allí, el recorrido continúa por carretera durante aproximadamente 200 kilómetros, en un trayecto que puede demandar cerca de tres horas, según el tránsito y las condiciones del camino.

Otra opción para hacer turismo en Brasil es arribar al aeropuerto de Jericoacoara, que se encuentra más cerca del destino. Desde allí se puede continuar por vía terrestre hasta Icaraizinho, ya sea mediante un traslado contratado, un vehículo particular o servicios locales.