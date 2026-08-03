El abrazo que emocionó a Uruguay: un padre y su hijo se enfrentaron y terminaron llorando

La historia familiar se mezcló así con una jornada deportiva en la que ambos tenían responsabilidades diferentes. Agustín defendió los colores de Nacional y disputó todo el encuentro, mientras que Jonathan esperaba una oportunidad desde el banco de Progreso. Incluso hubo una situación particular durante el partido que involucró al joven mediocampista: una falta recibida por Agustín terminó derivando en una expulsión para un jugador del conjunto gaucho.

Más allá de lo ocurrido durante el juego, el vínculo entre ambos terminó imponiéndose una vez que la pelota dejó de rodar. La rivalidad circunstancial quedó en segundo plano frente al orgullo y la emoción de un padre que pudo ver a su hijo disputar un partido de Primera División en un escenario emblemático del fútbol uruguayo.

Quiénes son los Dos Santos, protagonistas del abrazo que conmovió a Uruguay

Agustín Dos Santos, nacido el 9 de febrero de 2008, ya acumula 27 partidos oficiales con el primer equipo de Nacional. Su debut se produjo el 16 de agosto de 2025, precisamente ante Progreso, y desde entonces su evolución fue acompañada con atención por el club. Con 18 años, logró consolidarse como una de las apuestas jóvenes del equipo dirigido por Jorge Bava.

Jonathan, en tanto, nació el 18 de abril de 1992 y construyó una carrera extensa que lo llevó por distintos clubes de Uruguay y del exterior. Surgido de Salto FC, pasó por Cerro Largo y Danubio antes de emigrar para jugar en Atlético San Luis de México. También vistió las camisetas de Universitario de Perú, Querétaro de México, River Plate de Uruguay, Mushuc Runa de Ecuador, Everton de Chile y Artigas, además de tener un nuevo paso por Mushuc Runa.

En enero de este año regresó al fútbol uruguayo para incorporarse a Progreso. De esa manera, el fútbol terminó colocando a padre e hijo en caminos que se cruzaron dentro de una cancha de Primera División.