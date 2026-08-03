El destino en Uruguay que tiene un estilo de campo inglés que impresiona a los turistas

Uno de los aspectos que más llama la atención es su arquitectura, única en la región. Sus construcciones mantienen el diseño original de la época y le dan al pueblo un aire europeo difícil de encontrar en otros lugares.

Entre sus características más representativas se destacan:

Muros de piedra de gran espesor, construidos para perdurar durante décadas.

Fachadas pintadas en tonos amarillos intensos.

Techos de chapa roja con dos aguas.

Calles organizadas bajo un trazado pensado para la actividad industrial.

Este diseño urbano fue impulsado por la empresa C.H. Walker & Co., que se instaló en 1887 para extraer piedra y arena utilizadas en la construcción del puerto de Buenos Aires.

El gran diferencial del turismo en Conchillas es que todo transcurre sin apuros. Aquí no existen las largas filas ni las agendas cargadas de actividades. La propuesta invita a disfrutar del paisaje y del ritmo pausado del lugar.

Entre las experiencias más elegidas por quienes visitan este rincón de Uruguay se encuentran:

Recorrer las calles históricas sin un itinerario fijo .

. Compartir un mate frente al Río de la Plata.

frente al Río de la Plata. Disfrutar de atardeceres tranquilos junto a la costa.

Conversar con los habitantes locales, quienes conservan anécdotas y recuerdos sobre el origen del pueblo.

A pesar de su tamaño, Conchillas reúne varios sitios que permiten reconstruir su pasado y comprender la importancia que tuvo en la región. Entre ellos sobresalen la Casa Walker, emblema de la presencia británica; el antiguo puerto desde donde partían los materiales hacia la Argentina; el cementerio, que refleja la convivencia de distintas comunidades inmigrantes; y el histórico hotel donde se alojaban los directivos de la compañía.

Cada uno de estos espacios convierte al pueblo en una especie de museo a cielo abierto. Sin intervenciones modernas que alteren su esencia, la historia aparece de manera natural en cada calle, un detalle que explica por qué este destino gana cada vez más lugar entre las propuestas de turismo en Uruguay.

No es un dato menor: parte de los materiales utilizados para construir la Buenos Aires moderna salieron, justamente, desde este pequeño pueblo uruguayo.

Dónde queda Conchillas

Situado a aproximadamente 50 kilómetros de Colonia, este pueblo surgió hacia finales del siglo XIX como un asentamiento industrial impulsado por capitales británicos.

A más de un siglo de su fundación, todavía mantiene gran parte de su identidad y del legado arquitectónico que lo caracteriza.

Cómo llegar a Conchillas

Para quienes salen desde Buenos Aires, llegar es un recorrido sencillo. El viaje comienza con un ferry hasta Colonia del Sacramento y continúa con un breve trayecto por ruta en auto. En apenas unas horas, el entorno urbano da paso a un paisaje mucho más tranquilo y lleno de historia.