Escandalosa queja al gigante Torres de Manantiales de Hernán Lombardi: "Da vergüenza..."

Desde hace tiempo las críticas de los pasajeros que pasan por ese centro de hospedaje son durísimas, pero con el correr del tiempo van siendo más fuertes.

En mayo de 2024, un pasajero fue lapidario: "Un edificio absolutamente abandonado. El estado de los apartamentos da vergüenza, viejo, sucio. Las almohadas achatadas q no permiten descansar, colchones viejos con cama de elástico antiguo. Sabas y cubrecamas percudidos… El balcón vista al mar todo sucio de heces de palomas, imposible asomarse. Muebles viejos en malas condiciones. Un jaboncito mini para 4 personas y champú que no quisieras usar, no condice con el valor q cobran la noche nada. Ascensores fuera de servicio, se atascan en cualquier piso, tuvimos q bajar del piso 27 por escalera: QUE PASA SI HAY UNA URGENCIA!!! Recomiendo NO ALOJARSE. No lo vale. Un verdadero CHASCO", sentenció.

Torres de Manantiales de Hernán Lombardi

Pero pese a que sus hoteles 5 estrellas son todos de lujo, hay uno que fue monstruoso en un tiempo y que ahora se convirtió en un verdadero castillo del terror, con ratas en la zona de limpieza, descuidado y hasta con peligros claros para sus visitantes: se trata del completo Torres de Manantiales.

El tradicional complejo pertenece a Hernán Lombardi, quien amasó una fortuna gracias a las herencias familiares, porque tanto en su paso por lo privado como lo público solo dejó desastres, al punto que Torres de Manantiales cerró un tiempo.

Ir a Mar del Plata y quedar encerrado en un ascensor

La última crítica a Torres de Manantiales, que se puede leer en Tripadvisor, es durísima, porque un turista no solo se quejó del mantenimiento si no que se quedaron encerrados media hora en el ascensor.

"Pésimo mantenimiento del edificio en general y atención. Nos quedamos entre el piso 10 y 11 encerrados con mi nene en el ascensor por falta de luz. Tuvimos que esperar 30 minutos para que nos abran!! No funcionaba ni la alarma para dar aviso. Dicen que es "normal" que se quede sin luz el ascensor (cuando nos daban una habitación en el piso 20). Desastre total! Nunca vayan ahí el gerente nunca dio la cara", escribieron.

Más quejas de los turistas

"Pésima experiencia"

Pésimo estado de mantenimiento en el cuarto, ascensores. La pileta climatizada nunca funcionó en cuatro días de estadía (se encontraba incluido el servicio en la tarifa) nunca encontramos a nadie en el spa para atendernos. Nos retiramos un domingo por la tarde y cuando solicitamos ser atendidos por el gerente responsable nos respondieron que no se hace presente en el apart los domingos. Realmente si pueden evitar ir , se evitarán un disgusto . Lo único rescatable la sra de limpieza súper amable y las vistas.

"Muy abandonado, todo viejo"

No tiene mantenimiento desde hace por lo menos 40 años, éramos 3, solo 3 de cada cosa, ir ej. tenedores, si querías cambiar hay que lavar a cada rato, no hay cafetera ni pava eléctrica, eran del tiempo de mi abuela, y solo tres servilletas de papel!!!!! increíble para lo que cobran la vista divina estuve torre luna piso 27. deplorable!!!!!! Las puertas rotas, el baño también".

Fecha de la estadía: enero de 2023.

Marcela: Las fotos no son reales - hace más de 40 años que no lo actualizan

"Pague por un cuatro estrellas y no llega a dos. Mobiliario viejo, ropa de cama percudida. Los servicios del spa desatendidos, la persona responsable hizo ingresar gente no autorizada que alteró la tranquilidad del spa y hasta fumó en ese espacio cerrado.

Los pasajeros no pagamos lo que pagamos para esta falta de respeto y mentira en la calidad de servicios. Señor pasajero: no desperdicie su dinero, no vayan".

Fecha de la estadía: enero de 2023Tipo de viaje: Viajé con mi pareja.

Luis B: Desastroso