A qué se debe el nuevo feriado del viernes 22 de mayo y a quiénes beneficia

Cada año, la localidad organiza distintas actividades vinculadas a esta fecha especial, incluyendo celebraciones religiosas, encuentros culturales y eventos comunitarios que reúnen a vecinos y visitantes.

Santa Rita es conocida popularmente como la “santa de los casos imposibles” y mantiene una fuerte devoción en distintos puntos de la Argentina, especialmente en Brandsen, donde la celebración se convirtió con el tiempo en parte fundamental de la identidad local.

La tradición tiene raíces históricas relacionadas con la llegada de inmigrantes europeos a la región y, actualmente, ya trasciende el aspecto religioso para transformarse en una fecha social y cultural muy esperada por toda la comunidad.

Además, como el lunes 25 de mayo será feriado nacional por el aniversario de la Revolución de Mayo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables