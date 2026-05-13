A qué se debe el nuevo feriado del viernes 22 de mayo y a quiénes beneficia
La medida impactará especialmente en una localidad de la provincia de Buenos Aires que celebra una fecha muy importante para su comunidad.
El calendario de feriados 2026 continúa sumando fechas importantes para distintos puntos del país y, en esta oportunidad, el beneficio alcanzará a vecinos de la provincia de Buenos Aires.
El próximo viernes 22 de mayo de 2026 será declarado día no laborable, una medida que permitirá que muchos habitantes disfruten de un fin de semana extra largo al combinarse con el feriado nacional del lunes 25 de mayo por la Revolución de Mayo.
La noticia generó expectativa entre vecinos y trabajadores locales, ya que muchos aprovecharán el descanso para realizar reuniones familiares, pequeñas escapadas o participar de las actividades organizadas en la ciudad.
Además, el feriado tendrá impacto principalmente en oficinas públicas, dependencias estatales y algunos servicios de la zona.
Los motivos del feriado 22 de abril
El feriado del viernes 22 de mayo se debe a la celebración patronal de Santa Rita de Cascia, una de las festividades religiosas más importantes para la comunidad de Coronel Brandsen.
Cada año, la localidad organiza distintas actividades vinculadas a esta fecha especial, incluyendo celebraciones religiosas, encuentros culturales y eventos comunitarios que reúnen a vecinos y visitantes.
Santa Rita es conocida popularmente como la “santa de los casos imposibles” y mantiene una fuerte devoción en distintos puntos de la Argentina, especialmente en Brandsen, donde la celebración se convirtió con el tiempo en parte fundamental de la identidad local.
La tradición tiene raíces históricas relacionadas con la llegada de inmigrantes europeos a la región y, actualmente, ya trasciende el aspecto religioso para transformarse en una fecha social y cultural muy esperada por toda la comunidad.
Además, como el lunes 25 de mayo será feriado nacional por el aniversario de la Revolución de Mayo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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