Cómo conseguir carpa en Mar del Plata con precio congelado y a pagar en 6 cuotas sin interés

Y acá llega el problema, el precio por día nadie lo quiere declarar ahora porque tienen temor que la inflación los obligue a aumentos y eso empuja a que tampoco haya por semana y en algunos paradores no siquiera por mes.

El fin de semana largo que se viene de octubre será un termómetro del verano para muchos balearios, que ya tienen sus paradores abiertos.

Mar del Plata: cómo conseguir carpas en cuotas sin interés

image.png

Los balnearios de la zona sur de Mar del Plata, la más "top" de la Ciudad Feliz, ofrecen pagar la temporada en 3 cuotas sin interés: exclusivo balneario de la ruta 11 comunicó dos planes, $1.050.000 en efectivo o tres cuotas de $440.000 a pagar del día 1 al 15 de cada mes, informó el sitio 0223.

Sin embargo, en Punta Mogotes, el Balneario 12, el más famoso de Mar del Plata por ser el lugar donde van los jugadores de fútbol y dirigentes, ya tiene precios por día y por semana.

"Si alguien hoy viene a preguntar cuánto estará la carpa por día en enero de 2024 se la confirmamos en 30 mil pesos, con estacionamiento. Por semana costará más barato que la mensual, $200 mil. En todos los casos se puede pagar en 3 0 6 cuotas sin interés, es decir, el total dividido la cantidad de cuotas que se elige", confirmó Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12.

"Si no ayudamos a la gente y no le brindamos servicios no va a ir a balnearios, por eso hoy tomamos la decisión de abrir a partir de este mismo fin de semana, con un pasillo completo de carpas habilitados más la pileta cubierta y zona de spa para el uso de los clientes", agregó el empresario.

Los balnearios, como el B12, que tendrán abierto el fin de semana largo de octubre tienen reservado el espacio disponible, teniendo en cuenta que la mayoría no tendrá todos sus pasillos abiertos.

En Mar del Plata todos son optimistas sobre esta temporada: Pese a la incertidumbre electoral y los vaivenes económicos, en los balnearios ya aseguran que las reservas vienen "muy bien".

La cuestión es que viajar al exterior por el valor del dólar queda para unos pocos privilegiados, teniendo en cuenta que en Brasil, por caso, comer en una pizzería este verano saldrá más de 30 mil pesos como barato.