Marchitorial abre una nueva etapa con “Tiempos violentos”, adelanto de su próximo disco
La banda oriunda de Mar del Plata presenta este single, editado por Casa del Puente Discos, con el que comienza a adentrarse en otra era sonora.
Marchitorial vuelve al ruedo con “Tiempos violentos”, una canción que funciona como carta de presentación de su segundo disco de estudio. Este lanzamiento marca un giro en la trayectoria del grupo, que se anima a explorar un universo más emocional y reflexivo, sin perder la intensidad que lo caracteriza.
Editado por Casa del Puente Discos, el single se posiciona como una puerta de entrada a esta nueva etapa. La banda construye un clima que oscila entre lo confesional y lo contemplativo, apoyado en una repetición de versos que refuerza su carácter hipnótico y una instrumentación que acompaña con tensión y sutileza.
La letra gira en torno a una sensación generacional: el momento en que la juventud empieza a dejar atrás esa idea de invulnerabilidad. Sobre ese eje, las guitarras sostienen un pulso crudo, envolvente, que va creciendo de a poco hasta consolidar una atmósfera íntima, donde la emoción aparece sin necesidad de exageraciones.
En lo sonoro, “Tiempos violentos” deja ver distintas influencias que dialogan entre sí: la energía del rock alternativo y el garage contemporáneo convive con climas más experimentales y una sensibilidad melancólica que atraviesa toda la canción. En ese cruce, se pueden percibir guiños a bandas como Wavves, Bass Drum of Death, Sonic Youth y Yo La Tengo.
Más allá de las referencias, el grupo reafirma una identidad propia: canciones que ponen el foco en el paso del tiempo, en las grietas que deja crecer y en cómo esa fragilidad puede convertirse en una nueva forma de intensidad.
En este nuevo capítulo, el cambio de formación también juega un rol clave. Lejos de ser un obstáculo, se transforma en motor creativo: nuevas dinámicas internas, otras formas de componer y una apertura a experimentar con diferentes texturas y climas que enriquecen el resultado final.
Con “Tiempos violentos”, Marchitorial no solo anticipa lo que vendrá en su próximo disco, sino que también deja en claro hacia dónde quiere ir: un camino donde la introspección, la crudeza y la sensibilidad conviven en equilibrio, apostando a una narrativa honesta que conecta desde lo más humano.
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