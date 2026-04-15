Marchitorial abre una nueva etapa con “Tiempos violentos”, adelanto de su próximo disco

En este nuevo capítulo, el cambio de formación también juega un rol clave. Lejos de ser un obstáculo, se transforma en motor creativo: nuevas dinámicas internas, otras formas de componer y una apertura a experimentar con diferentes texturas y climas que enriquecen el resultado final.

Con “Tiempos violentos”, Marchitorial no solo anticipa lo que vendrá en su próximo disco, sino que también deja en claro hacia dónde quiere ir: un camino donde la introspección, la crudeza y la sensibilidad conviven en equilibrio, apostando a una narrativa honesta que conecta desde lo más humano.