Exclusivo: el balneario más exitoso de Mar del Plata se renueva y revolucionará la playa de la Ciudad Feliz

Mar del Plata: una nueva forma de ir a la playa

Las obras en el Balneario 12

En momentos de crisis las salidas de los argentinos suelen pegar en el blanco: van a los lugares seguros, con precios accesibles, que sean buenos y que tengan fácil accesibilidad, ya sea para ir en auto o transporte público.

Llegar en colectivo o en auto, teniendo lugar siempre para estacionar, es uno de los atributos comunes que tiene Punta Mogotes en Mar del Plata. Pero el resto hay que construirlo.

La obra se terminará en poco tiempo y desde octubre se podrá ir a visitarlo

Una de las pocas actividades que todavía tienen movimiento en el país es el gastronómico, porque se necesita comer para vivir y tener la opción de comprar comida sana y llevarlo a la playa, a una carpa o sentarse a comer en un lugar sin tener que dejar un riñón es algo que vale y mucho.

"Hoy resolver el tema de la comida es fundamental y para eso no alcanza con vender una serie de productos, hay que solucionar la comida de celíacos, vegetarianos, veganos, hay que pensar en todos los grupos porque si se van de vacaciones es para estar contentos", le dijo Digiovanni a Minuto Uno.

Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

Otro de los problemas es el tema de la salud, de la cadena de frío de los alimentos, del estado de descomposición por exponerse al sol y al calor y de lo que se come en la playa.

"Y si, la tendencia hacia los nuevos hábitos que hay para comer son lógicos porque hay nuevas enfermedades que no se detectan y se pueden prevenir y de esta manera existe la seguridad de evitar esa cadenas de posibles contagios", explicó el empresario.

Mar del Plata y un verano particular

El balneario, que mantendrá sus dos piletas climatizadas, sus chances de fútbol, voley, tenis y juegos para chicos, entre otros, tendrá en su ingreso toda una zona de comidas, con barras, mesas, lugares para pedir, mercadito de comida sana y todo lo relacionado con lo gastronómico.

"A la gente hay que solucionarle problemas, sobre todo en vacaciones porque si no hacemos eso un día van a dejar de venir no a un balneario, si no a una ciudad", apuntó Digiovanni.