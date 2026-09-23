Un aire acondicionado tirado a la basura se convirtió en la bomba de calor que climatizó un hogar para siempre

Para lograrlo, conectó el sistema a un circuito de más de 600 metros de tuberías PEX que previamente había enterrado en su jardín, a una profundidad de entre 1,8 y 2,4 metros. La modificación clave consistió en construir un depósito metálico alrededor del condensador exterior para sumergirlo en agua, en lugar de dejar que libere el calor al aire. De esta manera, el sistema funciona de la siguiente forma: