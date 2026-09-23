Un aire acondicionado tirado a la basura se convirtió en la bomba de calor que climatizó un hogar para siempre
Un entusiasta del bricolaje rescató un viejo equipo de ventana y logró transformarlo en un sistema geotérmico que enfría toda su vivienda utilizando el jardín.
El ingenio y la reutilización no tienen límites. El creador de contenido conocido como Craftsman Chris demostró que es posible darle una segunda vida a los electrodomésticos de la basura, transformando un viejo aire acondicionado rescatado de la basura en una innovadora bomba de calor geotérmica para climatizar su vivienda.
Cómo transformó el aire acondicionado en un sistema geotérmico casero
El proyecto inició cuando Chris encontró en un contenedor un equipo LG Dual Inverter de 14.000 BTU/h. Si bien requería mantenimiento, los componentes centrales del circuito frigorífico estaban intactos. En lugar de utilizarlo de forma convencional, decidió modificar el destino del calor que el aparato extrae del hogar.
Para lograrlo, conectó el sistema a un circuito de más de 600 metros de tuberías PEX que previamente había enterrado en su jardín, a una profundidad de entre 1,8 y 2,4 metros. La modificación clave consistió en construir un depósito metálico alrededor del condensador exterior para sumergirlo en agua, en lugar de dejar que libere el calor al aire. De esta manera, el sistema funciona de la siguiente forma:
- El equipo extrae el aire caliente del interior de la vivienda.
- Ese calor pasa al condensador, que ahora está rodeado de agua.
- El agua calentada circula por las tuberías subterráneas.
- Finalmente, el terreno del jardín actúa como un enorme sumidero térmico, absorbiendo y disipando el calor.
Esta adaptación aprovecha la estabilidad térmica del subsuelo, un principio básico de la geotermia comercial. Durante las primeras pruebas, el prototipo logró expulsar aire frío a una temperatura de entre 9,4 y 12,2 °C, demostrando que el sistema funciona y el terreno logra absorber eficazmente la carga térmica transferida.
La importancia de la economía circular y los cuidados ambientales
Más allá del logro técnico, el experimento resalta el valor de la economía circular. El proyecto reutilizó materiales desechados y componentes industriales sin abrir el circuito de refrigeración original. Este último punto es fundamental desde la perspectiva ambiental, ya que mantener el sistema sellado evita la liberación a la atmósfera de los gases refrigerantes, los cuales poseen un alto potencial de calentamiento global.
A pesar del éxito inicial de la máquina casera, el creador aclaró que se trata de un prototipo experimental. Aún resta evaluar su eficiencia energética a largo plazo, el comportamiento del compresor tras modificar su orientación y la capacidad real del terreno para no saturarse de calor durante una temporada completa de verano.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario