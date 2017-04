Comunicado de AGTSyP

, dijo Gustavo Sirolli, delegado del sector Estaciones, de la Línea C del subte porteño."Estamos con esta medida desde las 5 y no la vamos a levantar hasta que la empresa se comunique con nosotros y nos dé una respuesta frente al reclamo que estamos realizando contra la", sintetizó Sirolli."Durante meses intentamos arribar a acuerdos para evitar conflictos pero la intransigencia empresarial hace imposible este objetivo ya que, en una actitud totalmente unilateral y violando todos los acuerdos firmados,", explicó el sindicalista.Y exhortó a "la empresa Metrovías y a Sbase a cesar con el vaciamiento del sector de estaciones y a".Por otro lado, voceros dele dijeron aque"no se redujeron puestos de trabajo en el ámbito del subte" y que "a la dotación de la Línea C se están incorporando 23 personas distribuidas entre peones de limpieza y auxiliares de estaciones". "En total, cuenta con más de 150 empleados para cubrir las tareas de limpieza y atención a los usuarios., con los correspondientes incrementos salariales que ello implica.", aseguraron.