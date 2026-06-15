El Turco García aclaró su situación sentimental con Mariela Prieto tras su entrada a Gran Hermano

Más allá de confirmar el final de la relación, García reconoció que sigue atentamente el desarrollo del programa y que ciertas situaciones le generan preocupación. Según trascendió, uno de los aspectos que más le llamó la atención fueron algunas conductas de Prieto durante fiestas temáticas organizadas por la producción. “Los días de las fiestas temáticas la desconoce”, relató Iavícoli al revelar parte de la conversación que mantuvo con el exfutbolista.

Sin embargo, la principal inquietud del exjugador estaría vinculada al nivel de exposición que implica participar en un programa de estas características. De acuerdo con la periodista, el exRacing considera que algunos comportamientos podrían interpretarse como intentos de provocarle celos, aunque su preocupación va más allá de esa cuestión personal.

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“Está preocupado por el hate que está recibiendo”, explicó Iavícoli al compartir detalles de las sensaciones que le transmitió el exfutbolista. El Turco teme que la repercusión negativa que generan ciertas imágenes pueda afectar emocionalmente a Prieto cuando abandone el aislamiento y tome contacto con todo lo que se dice sobre ella en el exterior.

La historia compartida entre ambos no es menor: mantuvieron una relación durante varios años y tienen un hijo en común, un vínculo que continúa existiendo más allá de la separación. Por ese motivo, García no descartaría mantener una conversación pendiente con ella una vez finalizada su experiencia en el reality.

Mientras tanto, Mariela sigue inmersa en la competencia sin conocer las repercusiones que generan sus movimientos dentro del juego. Afuera, en cambio, su situación personal se transformó en uno de los temas más comentados por los seguidores del programa, alimentando debates que seguramente continuarán mientras avance la temporada.