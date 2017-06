Un escándalo se armó a partir de la filtración de audios hot de Diego Maradona a su amante Gisela Ramírez Méndez: "Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Sí, mostrame mamá!"

La bailarina se refirió a los mismos y alertó con la posible filtración de más material fuerte: "Me robaron el teléfono hace tres días. Los audios son del tiempo de los carnavales, cuando nos conocimos. Fuimos charlando. Hablamos tres días seguidos. Tomamos champagne. No soy fanática del fútbol, pero sé que es un personaje mundial. Me pareció normal. Conmigo se portó de 10".



