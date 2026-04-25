Incendio en el cine del Abasto Shopping dejó al menos dos heridos
El incendio habría comenzado en una freidora del área gastronómica. Hubo evacuación y varios atendidos por inhalación de humo.
Una situación de alarma se registró este sábado en el cine ubicado dentro del Shopping Abasto, donde un incendio generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y dejó como saldo dos personas con quemaduras.
De acuerdo a la información preliminar, el foco se originó en el sector de comidas del complejo, cuando una freidora comenzó a arder y provocó una importante presencia de humo en el ambiente. Esto derivó en la activación inmediata de los protocolos de emergencia y en la evacuación de parte de las instalaciones.
Como consecuencia del episodio, dos personas sufrieron quemaduras —una de ellas en una de sus manos— y fueron asistidas por personal de salud. Además, otras personas debieron ser atendidas por inhalación de humo, en medio de la situación. En los primeros minutos, empleados del cine intentaron contener el fuego utilizando matafuegos, lo que permitió ganar tiempo hasta la llegada de los equipos de emergencia.
Posteriormente, bomberos y personal del SAME intervinieron en el lugar, lograron extinguir el incendio y brindaron asistencia a los afectados. La rápida respuesta evitó que el hecho escalara y se registraran consecuencias más graves. El incidente generó momentos de nerviosismo entre el público y obligó a detener momentáneamente la actividad en el complejo, que hasta ese momento funcionaba con normalidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario