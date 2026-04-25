Incendio en el cine del Abasto Shopping dejó al menos dos heridos

Como consecuencia del episodio, dos personas sufrieron quemaduras —una de ellas en una de sus manos— y fueron asistidas por personal de salud. Además, otras personas debieron ser atendidas por inhalación de humo, en medio de la situación. En los primeros minutos, empleados del cine intentaron contener el fuego utilizando matafuegos, lo que permitió ganar tiempo hasta la llegada de los equipos de emergencia.