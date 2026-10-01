A qué hora llega el tormentón amazónico que barrerá el frío y traerá calor al AMBA
El Servicio Meteorológico anticipó la llegada de un tormentón al AMBA este sábado. A qué hora llueve y cuándo vuelve a subir la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado cambio en las condiciones del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La llegada de un tormentón durante el fin de semana dejará importantes precipitaciones acumuladas y ráfagas de viento, para luego dar paso a un marcado ascenso de las marcas térmicas.
IMPORTANTE: El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940
A qué hora comienza la tormenta en el AMBA y cuándo mejora
La inestabilidad se concentrará de lleno durante las primeras horas del sábado 3 de octubre. De acuerdo a las previsiones horarias, el frente de mal tiempo comenzará a sentirse formalmente a las 03:00 de la madrugada, momento en el que se prevé el inicio de la tormenta con vientos del noreste de hasta 38 km/h.
El momento de mayor intensidad del temporal tendrá lugar durante las primeras horas de la mañana:
- Entre las 06:00 y las 07:00: caerá la mayor cantidad de agua, registrándose lluvias moderadas con picos de 3.3 mm y ráfagas sostenidas del este.
- Entre las 08:00 y las 12:00: continuarán las lluvias débiles intermitentes, totalizando un acumulado diario cercano a los 12 mm con temperaturas entre 12°C y 16°C.
- Desde las 14:00: cesarán las precipitaciones y el cielo quedará cubierto, disipándose la nubosidad hacia la noche hasta quedar totalmente despejado a las 23:00.
Tras el paso del agua, el aire frío se retirará definitivamente de la región metropolitana[cite: 16]. El domingo 4 de octubre brillará el sol con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C. El inicio de la semana consolidará el ascenso térmico: el lunes registrará 21°C y las máximas llegarán a tocar los 22°C hacia el jueves, inaugurando jornadas plenamente primaverales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario