A qué hora llega Nahuel Gallo a la Argentina tras su liberación por una gestión de la AFA

Nahuel Gallo, gendarme liberado en Venezuela, aterrizaría en Ezeiza entre las 5 y las 6 de la madrugada del lunes en un vuelo privado gestionado por la AFA.
Tras el sorpresivo operativo humanitario de la AFA que permitió su liberación, el gendarme Nahuel Gallo se encuentra en pleno viaje de regreso hacia nuestro país. El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, y realizó una escala técnica programada en Guayaquil antes de emprender el tramo final hacia Buenos Aires.
A qué hora aterriza el vuelo y dónde
Según la información aeronáutica más reciente, pasadas las 23 horas del domingo la aeronave se encontraba sobrevolando el espacio aéreo peruano, a la altura de Cajamarca.
En base a esta ubicación, el cronograma estimado es el siguiente:
Horario de llegada: Se estima que el arribo a Buenos Aires se concrete entre las 5 y las 6 de la madrugada de este lunes 2 de marzo. Vale mencionar que estimaciones previas sugerían un aterrizaje más temprano, pero el horario se ajustó conforme al avance de la ruta.
Lugar de aterrizaje: El avión descenderá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Sector asignado: Se dirigirá directamente a la zona exclusiva del FBO (donde operan los vuelos privados y arriban habitualmente la Selección Argentina y otras personalidades), garantizando privacidad y controles personalizados.
Los detalles del avión y la comitiva de la AFA
El traslado se está llevando a cabo en un jet privado de gran porte, específicamente un Lear Jet 60 con matrícula LV-KMA. Se trata de la misma aeronave que suele utilizar la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino para sus traslados oficiales.
A bordo de la aeronave, Gallo viaja acompañado por los enviados de la AFA que coordinaron el rescate en el terreno tras la restricción judicial que le impidió salir del país a Claudio Tapia:
Luciano Nakis: Prosecretario de la AFA, encargado de recibir al gendarme a la salida de la prisión.
Fernando Isla Casares: Secretario de Protocolo y Ceremonial de la entidad, pieza clave en la logística del retorno.
