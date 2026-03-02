La foto de Nahuel Gallo volviendo a la Argentina en el avión: mate y la camiseta de la Selección
El periodista Lautaro Maislin publicó una imagen del gendarme Nahuel Gallo en pleno vuelo hacia Ezeiza. Un claro guiño a la AFA en medio de la disputa política.
Mientras el avión privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino se aproxima al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, salió a la luz la primera fotografía de Nahuel Gallo en total libertad, emprendiendo el tan esperado regreso a casa tras su cautiverio en Venezuela.
El periodista Lautaro Maislin fue el encargado de dar a conocer la imagen a través de su cuenta oficial en la red social X. En una publicación realizada en la madrugada de este lunes 2 de marzo, el comunicador compartió la postal junto al texto: "Nahuel Gallo volviendo al país con la remera de la selección argentina".
Sonrisa, mate y un fuerte mensaje político de Nahuel Gallo
En la fotografía difundida, se puede observar el semblante relajado del gendarme, quien posó sumamente sonriente en el interior de la cabina de la aeronave, flanqueado por los dos pilotos a cargo del vuelo.
IMPORTANTE: Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo
Más allá de la alegría por el retorno, la imagen contiene detalles sumamente simbólicos en el marco de la fuerte interna diplomática:
-
Tradición: En su mano derecha, Gallo sostiene un mate, marcando el reencuentro inmediato con las costumbres locales tras 448 días de detención.
El guiño a Tapia: El detalle más contundente es su indumentaria. El efectivo eligió viajar vistiendo la camiseta titular de la Selección Argentina de fútbol con las tres estrellas.
La elección de esta vestimenta no es casual y representa un fuerte espaldarazo visual a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y la comitiva de la AFA. La postal se viraliza justo horas después de que el propio presidente Javier Milei intentara restarle importancia al rol de la dirigencia del fútbol en el exitoso operativo humanitario.
