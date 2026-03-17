Adrián "Maravilla" Martínez tiró sus botines a la gente de Racing tras su charla con Dios y apareció el dueño
Tras su milagrosa recuperación y el doblete ante Estudiantes de Río Cuarto, Adrián "Maravilla" Martínez obsequió su calzado a la tribuna de Racing.
La noche del lunes tuvo todos los condimentos de una película épica para los hinchas de Racing. El gran protagonista fue Adrián "Maravilla" Martínez, quien no solo fue la figura del triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, sino que protagonizó una historia de fe inquebrantable y cerró la velada con un enorme gesto hacia los fanáticos.
IMPORTANTE: Con un doblete de Maravilla Martínez, Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y se acomoda en la tabla
La recuperación milagrosa y el "arreglo con Dios" de Maravilla Martínez
La presencia del goleador en el partido estuvo en duda hasta último momento. Según reveló el propio entrenador Gustavo Costas, Martínez arrastraba una molestia muscular y había amanecido con el pie muy inflamado tras la última práctica de fútbol, por lo que el cuerpo técnico había decidido no arriesgarlo.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado gracias a la profunda fe del delantero. Costas confesó que "Maravilla" se le acercó antes del partido y le hizo un pedido innegociable: "Hablé con Dios y ya estoy curado". Convencido por la determinación de su jugador, el DT (que esa noche fue homenajeado por cumplir 200 partidos dirigiendo a la Academia) decidió incluirlo como titular.
El resultado le dio la derecha al atacante: marcó los dos goles del triunfo y justificó plenamente su presencia. Tras el encuentro, un incrédulo Costas bromeó sobre la situación: "Para mí tiene un arreglo con Dios".
El botín volador y el afortunado hincha
La noche mágica de "Maravilla" no terminó con el pitazo final. A modo de agradecimiento por el apoyo incondicional, el goleador se acercó a la tribuna, se descalzó y lanzó sus botines hacia la multitud.
El momento, que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente viralizado por la cuenta @sudanalytics_, desató la locura en la tribuna. Horas más tarde, el misterio sobre el destino del calzado se resolvió en la red social X (ex Twitter).
El afortunado que logró atrapar el botín izquierdo fue un hincha llamado Bruno Castillo (@BrunoElian12). El joven publicó fotos posando orgulloso con su nuevo tesoro: un botín Nike color verde agua con la pipa fucsia. Fiel a la frase de cabecera del ídolo, acompañó las imágenes con el mensaje: "TODA LA GLORIA ES DE DIOS".
En medio de las felicitaciones y las consultas de otros usuarios, Bruno reveló un detalle no menor: "Calza 8.5 el tipazo" (equivalente a un talle 40/41 en Argentina). E incluso, ante la propuesta de un usuario que le ofreció "1 luca verde ya" (mil dólares) por el botín, el afortunado hincha no cerró la puerta del todo, bromeando: "Si me la ofrecés la semana que viene bien fin de mes, lo pienso".
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