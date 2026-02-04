Alarma en Boca por la lesión del jugador disruptivo del equipo de Claudio Ubeda

A la espera de los resultados oficiales, el entrenador Claudio Úbeda ya se hace a la idea de que no podrá contar con su jugador más desequilibrante para la visita a Liniers ante Vélez. La baja es especialmente sensible porque el extremo de 24 años, que atravesaba el mejor rendimiento de su carrera, hoy no tiene un reemplazante natural en el plantel.