Alarma en Boca por la lesión del jugador disruptivo del equipo de Claudio Ubeda
No pudo terminar el entrenamiento por una molestia. Le realizarán estudios para confirmar el grado de la lesión, pero el cuerpo técnico de Boca ya lo descarta.
Una mañana complicada se vivió en el predio de Ezeiza. Exequiel Zeballos encendió todas las alarmas en el mundo Boca al no poder completar la primera parte de la práctica debido a una molestia muscular. El delantero se retiró del entrenamiento para someterse a estudios médicos que determinen la gravedad del cuadro y los pasos a seguir en su recuperación.
A la espera de los resultados oficiales, el entrenador Claudio Úbeda ya se hace a la idea de que no podrá contar con su jugador más desequilibrante para la visita a Liniers ante Vélez. La baja es especialmente sensible porque el extremo de 24 años, que atravesaba el mejor rendimiento de su carrera, hoy no tiene un reemplazante natural en el plantel.
La enfermería de Boca está llena de delanteros
La lesión de Zeballos llega en el momento más inoportuno por la falta de variantes en el puesto. El equipo sufre una larga lista de bajas en ataque: se espera por las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Lucas Janson.
Ante este panorama, el "Sifón" Úbeda vuelve a mirar a los juveniles. Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, que vienen de ser titulares en el triunfo ante Newell's, asoman nuevamente como alternativas, sumándose a la opción de Kevin Zenón.
El principal temor del cuerpo médico es que se trate de un desgarro. De confirmarse este diagnóstico, Zeballos tendría tres semanas de recuperación y se perdería al menos cuatro partidos clave: Vélez, Platense, el clásico ante Racing y el cruce de Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
