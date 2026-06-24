ANSES: el requisito clave que deben cumplir miles de familias para cobrar dinero extra
Miles de beneficiarios de la AUH podrán solicitar un extra económico que la ANSES mantiene retenido durante el año y se entrega bajo ciertos requisitos.
Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un dinero extra que la ANSES guarda de forma acumulada durante el año. Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen que deben realizar un trámite para poder cobrarlo.
Este pago adicional corresponde a un porcentaje de la prestación que no se abona de manera mensual, sino que queda retenido hasta que se acredita el cumplimiento de distintos requisitos relacionados con la educación, la salud y las vacunas de los menores a cargo.
Para recuperar ese monto acumulado, los titulares de la AUH deben completar la Libreta AUH, un formulario obligatorio que permite informar a la ANSES que los controles solicitados fueron realizados correctamente.
La entrega de este documento resulta fundamental, ya que el organismo previsional no habilita el pago del extra anual sin la correspondiente verificación. Por eso, quienes reciben la asignación tienen que presentar la documentación dentro del período indicado para no perder el beneficio.
Miles de familias pueden recibir un dinero adicional de ANSES
Como parte del esquema de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES mantiene retenido un 20% del pago mensual que reciben los beneficiarios. Ese dinero no se pierde, sino que se acumula hasta completar la acreditación anual correspondiente.
La finalidad de este mecanismo es que el organismo pueda controlar que los niños, niñas y adolescentes alcanzados por la prestación cumplan con los requisitos vinculados a la educación, la salud y la vacunación.
El monto retenido queda disponible una vez que el titular entrega la documentación solicitada y la ANSES valida que se realizaron todos los controles establecidos.
De esta manera, quienes cobran la AUH perciben una parte del beneficio todos los meses, mientras que el porcentaje restante queda reservado hasta finalizar el trámite obligatorio.
El pago acumulado funciona como un ingreso extra para miles de familias argentinas, que utilizan este dinero para afrontar gastos importantes como alimentos, útiles escolares, ropa y atención médica.
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