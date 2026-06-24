ANSES: el requisito clave que deben cumplir miles de familias para cobrar dinero extra

Miles de familias pueden recibir un dinero adicional de ANSES

Como parte del esquema de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES mantiene retenido un 20% del pago mensual que reciben los beneficiarios. Ese dinero no se pierde, sino que se acumula hasta completar la acreditación anual correspondiente.

La finalidad de este mecanismo es que el organismo pueda controlar que los niños, niñas y adolescentes alcanzados por la prestación cumplan con los requisitos vinculados a la educación, la salud y la vacunación.

El monto retenido queda disponible una vez que el titular entrega la documentación solicitada y la ANSES valida que se realizaron todos los controles establecidos.

De esta manera, quienes cobran la AUH perciben una parte del beneficio todos los meses, mientras que el porcentaje restante queda reservado hasta finalizar el trámite obligatorio.

El pago acumulado funciona como un ingreso extra para miles de familias argentinas, que utilizan este dinero para afrontar gastos importantes como alimentos, útiles escolares, ropa y atención médica.