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ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo

Sociedad

Anses comenzó a implementar este programa en 2018 para facilitar a los trabajadores la gestión de trámites previsionales y de la seguridad social.

ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (Anses), amplió este miércoles el programa que lanzó en 2018 y que permite a los trabajadores realizar trámites previsionales y de la seguridad social en sus propios lugares de trabajo y sin necesidad de acudir a una oficina. "Anses va a tu casa" llegará ahora a más trabajadores y ampliará su alcance.

Así quedó plasmado en la Resolución 178/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se eliminó del programa el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió además la cobertura a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera los familiares directos de los empleados. Asimismo, se resolvió incorporar a las organizaciones del tercer sector (organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones) como nuevas entidades elegibles para formar parte del programa. Hasta este miércoles la iniciativa solo contemplaba a empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.

El programa funciona en definitiva como un canal de atención descentralizada, con modalidad presencial y remota, a través del cual Anses lleva sus servicios directamente a los lugares de trabajo.

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Claves de "Anses va a tu casa"

  • Prioridad para organismos públicos: los organismos públicos tiene prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión.
  • Canal de difusión y casilla de correo: se incorpora un mecanismo de comunicación formal y se habilita un e-mail tanto para solicitudes de adhesión como para el intercambio de novedades entre las partes.
  • Representantes técnicos: cada entidad adherida debe designar dos representantes técnicos, quienes interactúan directamente con los operadores de Anses. A su vez Anses debe designar un operador de enlace, controlar y validar la documentación presentada.
  • Seguridad de los datos: ambas partes están obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida o acceso no autorizado a la información.
  • Firma electrónica: la información transferida mediante mecanismos de firma electrónica definidos por Anses tiene valor de plena prueba.
  • Vigencia y rescisión: el convenio entra en vigor desde su suscripción y se mantiene mientras rija el programa. Cualquiera de las partes puede rescindirlo de forma unilateral y sin expresión de causa, con un preaviso de 30 días. La rescisión no interrumpe los trámites en curso.

Resolución 178/2026:

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