ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo
Anses comenzó a implementar este programa en 2018 para facilitar a los trabajadores la gestión de trámites previsionales y de la seguridad social.
La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (Anses), amplió este miércoles el programa que lanzó en 2018 y que permite a los trabajadores realizar trámites previsionales y de la seguridad social en sus propios lugares de trabajo y sin necesidad de acudir a una oficina. "Anses va a tu casa" llegará ahora a más trabajadores y ampliará su alcance.
Así quedó plasmado en la Resolución 178/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se eliminó del programa el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió además la cobertura a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera los familiares directos de los empleados. Asimismo, se resolvió incorporar a las organizaciones del tercer sector (organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones) como nuevas entidades elegibles para formar parte del programa. Hasta este miércoles la iniciativa solo contemplaba a empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.
El programa funciona en definitiva como un canal de atención descentralizada, con modalidad presencial y remota, a través del cual Anses lleva sus servicios directamente a los lugares de trabajo.
Claves de "Anses va a tu casa"
- Prioridad para organismos públicos: los organismos públicos tiene prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión.
- Canal de difusión y casilla de correo: se incorpora un mecanismo de comunicación formal y se habilita un e-mail tanto para solicitudes de adhesión como para el intercambio de novedades entre las partes.
- Representantes técnicos: cada entidad adherida debe designar dos representantes técnicos, quienes interactúan directamente con los operadores de Anses. A su vez Anses debe designar un operador de enlace, controlar y validar la documentación presentada.
- Seguridad de los datos: ambas partes están obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida o acceso no autorizado a la información.
- Firma electrónica: la información transferida mediante mecanismos de firma electrónica definidos por Anses tiene valor de plena prueba.
- Vigencia y rescisión: el convenio entra en vigor desde su suscripción y se mantiene mientras rija el programa. Cualquiera de las partes puede rescindirlo de forma unilateral y sin expresión de causa, con un preaviso de 30 días. La rescisión no interrumpe los trámites en curso.
Resolución 178/2026:
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