ANSES amplió el programa que permite realizar trámites previsionales en los lugares de trabajo

Así quedó plasmado en la Resolución 178/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se eliminó del programa el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió además la cobertura a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera los familiares directos de los empleados. Asimismo, se resolvió incorporar a las organizaciones del tercer sector (organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones) como nuevas entidades elegibles para formar parte del programa. Hasta este miércoles la iniciativa solo contemplaba a empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.