Asesinaron a un futbolista de 20 años tras un ataque armado al micro de su equipo

La Asociación de Fútbol de Ghana expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “Dominic Frimpong falleció tras un asalto a mano armada contra el equipo cuando este regresaba de un partido de la Liga Premier de Ghana. El incidente ha conmocionado a todo el mundo del fútbol”. En ese sentido, agregaron: “Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego reflejaban el espíritu de nuestra liga”.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa en conjunto con la Policía de Ghana, mientras que desde la federación adelantaron que se revisarán los protocolos de seguridad para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse.