El futbolista que jugó en un grande, luego de su retiro tuvo depresión y se dedicó a la venta de autos
Brilló en River y emigró a Europa, aunque una dura lesión lo alejó del deporte con tan solo 31 años. Tras su retiro, se reinventó en el mercado automotriz. Descubrí su emocionante historia.
Franco Miranda fue una de las grandes apariciones del fútbol argentino de los últimos años. Su gran estrenó se dio River, donde el contexto y escenario no lo abrumo y se consolidó como una de las grandes promesas del ámbito local. Su gran rendimiento y talento en el "Millonario" le abrió las puertas de Europa para jugar en Suecia y Escocia.
Sin embargo, una dura lesión y una profunda depresión pusieron freno a su carrera, obligándolo a retirarse antes de los 31 años. Tras dejar el fútbol, logró reinventarse: primero en el mercado automotriz y luego como agente FIFA, donde encontró serenidad luego de una tumultuosa carrera.
Franco Miranda y su paso por el fútbol
Racing mostró interés en Miranda, pero fue River quien terminó llevándolo a sus divisiones juveniles a los 15 años. Su debut en el primer equipo coincidió con un momento complicado para el club de Núñez, aunque eso no le impidió mostrarse en los torneos Apertura y Clausura de 2003 y 2005, ganándose elogios por su desempeño en cada partido.
Esas actuaciones lo impulsaron al fútbol europeo: primero jugó en Suecia con el Helsingborgs IF y luego en Escocia con el St. Mirren FC.
Al regresar a Argentina, transitó principalmente por equipos del ascenso como Chacarita, Tiro Federal, Patronato y Juventud Unida. Sin embargo, en 2017 decidió retirarse, afectado por lesiones y problemas personales que limitaron su carrera.
Su vida después del retiro
Tras retirarse a los 31 años, Miranda enfrentó un período difícil en lo personal, pero logró encontrar estabilidad trabajando en el rubro automotriz. Con el tiempo, regresó al fútbol desde otra área: se formó como agente FIFA y actualmente se dedica a guiar y asesorar a jóvenes futbolistas en los primeros pasos de sus carreras.
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