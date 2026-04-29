Así fue la avant premiere de la temporada 2 de "Margarita"

Mano a mano con los protagonistas de la nueva era

Pero la noche no fue solo recuerdos. En minutouno.com tuvimos la oportunidad exclusiva de charlar con las caras que hoy lideran esta nueva generación de talentos. Pudimos entrevistar a Mora Bianchi y Toti Spangenberg, los protagonistas que cargan con la responsabilidad de llevar adelante la antorcha en esta segunda temporada.

Ambos se mostraron muy movilizados por el cariño de la gente y la magnitud del proyecto. Mora, que ya se perfila como la gran revelación, y Toti, que aporta esa frescura necesaria para el relato, nos contaron sus sensaciones sobre lo que se viene en HBO Max. La química entre ellos y el respeto que tienen por la historia que los precede dejaron claro que la segunda entrega de "Margarita" no solo va a cumplir con las expectativas, sino que promete elevar la vara con nuevos conflictos y, como siempre, mucha música.

La alfombra amarilla de "Margarita"

Mora Bianchi y Toti Spangerberg

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