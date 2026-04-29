Así fue la avant premiere de la temporada 2 de "Margarita"
El próximo 4 de mayo se estrena la segunda temporada de "Margarita" y HBO Max se adelantó al estreno con una premiere exclusiva. Los detalles.
El mundo del streaming se detuvo para rendirle honores a la verdadera reina de la ficción juvenil argentina. Con el estreno de la segunda temporada de "Margarita" a la vuelta de la esquina —programado para este 4 de mayo en la plataforma HBO Max—, el canal de streaming Olga decidió tirar la casa por la ventana con un evento único titulado "Hay un cuento". La propuesta no fue solo un programa de televisión por internet, sino un recorrido nostálgico y vibrante por el universo creativo de Cris Morena, esa factoría de sueños que parece no tener techo.
Desde minutouno.com estuvimos ahí, metidos en el corazón de Palermo, no solo para vibrar alto con Cris una vez más, sino para ser testigos de un fenómeno que atraviesa edades y fronteras con fans llenas de euforia gritando por sus personajes y actores favoritos. El especial funcionó como la previa perfecta para el regreso de una de las producciones nacionales más potentes de los últimos tiempos, que supo ganarse su lugar a fuerza de canciones pegadizas, coreografías impecables y esa mezcla justa de romance y aventura.
El estudio se transformó en un túnel del tiempo donde convivieron las distintas "eras" de la productora. Fue emocionante ver cómo se entrelazaban las historias de quienes dieron sus primeros pasos en "Jugate Conmigo" o "Chiquititas", con aquellos que marcaron el ritmo de la década pasada en "Casi Ángeles" o "Aliados". Por supuesto, la mística de "Floricienta" estuvo sobrevolando todo el tiempo, sirviendo como el puente natural hacia lo que hoy es el presente absoluto de la marca: el suceso de "Margarita".
La atmósfera en el set de Olga confirmaba lo que ya todos sospechamos: el legado artístico de Cris Morena es una marca indeleble en la cultura popular. Ver a las figuras de todas las épocas reunidas fue un recordatorio de que, más allá de los formatos, la esencia de estas historias —basada en los valores, el amor y la superación— sigue más vigente que nunca.
Mano a mano con los protagonistas de la nueva era
Pero la noche no fue solo recuerdos. En minutouno.com tuvimos la oportunidad exclusiva de charlar con las caras que hoy lideran esta nueva generación de talentos. Pudimos entrevistar a Mora Bianchi y Toti Spangenberg, los protagonistas que cargan con la responsabilidad de llevar adelante la antorcha en esta segunda temporada.
Ambos se mostraron muy movilizados por el cariño de la gente y la magnitud del proyecto. Mora, que ya se perfila como la gran revelación, y Toti, que aporta esa frescura necesaria para el relato, nos contaron sus sensaciones sobre lo que se viene en HBO Max. La química entre ellos y el respeto que tienen por la historia que los precede dejaron claro que la segunda entrega de "Margarita" no solo va a cumplir con las expectativas, sino que promete elevar la vara con nuevos conflictos y, como siempre, mucha música.
La alfombra amarilla de "Margarita"
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