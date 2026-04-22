El elenco de "Half Man", la nueva serie de HBO Max presentó la historia: los detalles
La serie de HBO Max que estrena este 23 de abril presentó su historia en una conferencia de prensa virtual en la que, desde minutouno.com estuvimos presentes.
Hay historias que se ven y hay historias que se padecen, en el sentido más artístico y transformador del término. Richard Gadd, el cerebro detrás de la impactante Baby Reindeer, regresa a la pantalla de HBO Max con Half Man, una serie que no pide permiso para incomodar. Mañana estrena esta ambiciosa producción de seis episodios que, lejos de quedarse en la anécdota, propone un viaje sensorial y violento a través de 40 años de historia compartida entre dos "hermanos" que el destino, y las malas decisiones, decidieron separar.
La trama arranca con un estallido: la aparición inesperada de Ruben (Richard Gadd) en la boda de Niall (Jamie Bell). Ese encuentro no es un abrazo de reconciliación, sino el detonante de una explosión de violencia que funciona como puerta de entrada a sus memorias. Desde los años 80 hasta la actualidad, la serie nos lleva de la mano por el crecimiento de estos personajes, interpretados en su juventud por Mitchell Robertson y Stuart Campbell, logrando un mosaico emocional donde lo doloroso, lo divertido y lo desafiante conviven en un equilibrio precario pero fascinante.
Lo que hace a Half Man una pieza espectacular no es solo la potencia de sus actuaciones —con un Jamie Bell que demuestra una vez más por qué es uno de los mejores de su generación—, sino la capacidad de Gadd para reflejar la energía de un mundo en constante transformación. La serie se pregunta, entre líneas y golpes, qué significa realmente "ser un hombre" en una sociedad que cambió sus reglas mientras ellos intentaban sobrevivir a sus propios traumas. La dirección de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck captura esa atmósfera cargada, donde cada silencio pesa tanto como un grito.
Sin embargo, para entender la verdadera profundidad de una obra tan compleja, nada mejor que escuchar a quienes le pusieron el cuerpo y el alma al proyecto. En minutouno.com tuvimos el privilegio de participar en la conferencia de prensa global con el equipo de la serie, donde Richard Gadd, Jamie Bell y los productores compartieron los pormenores de un rodaje que fue tan intenso como el guion mismo. En ese espacio, revelaron desde los desafíos de interpretar a un mismo personaje en distintas etapas de la vida hasta la necesidad de contar historias que se sientan reales, crudas y necesarias.
Lo mejor de la conferencia de prensa de Half Man
El ambiente en el panel denotaba una mezcla de alivio y orgullo, esa energía eléctrica que solo se siente cuando un equipo sabe que tiene entre manos algo capaz de romper el molde televisivo. Lejos de la solemnidad rígida, los protagonistas y creadores se permitieron bromear, evidenciando una complicidad que traspasó la pantalla. Fue un encuentro donde se diseccionó la anatomía de la violencia y la herencia del trauma, pero también donde se celebró la capacidad del arte para exorcizar los demonios de la masculinidad moderna.
Las raíces de una obsesión creativa
Para Richard Gadd, el origen de Half Man no fue una respuesta a la agenda mediática actual, sino una necesidad instintiva de explorar la psique humana. Según explicó el creador, la chispa inicial surgió en 2019, mucho antes del fenómeno de Baby Reindeer, impulsado por la curiosidad de analizar la ira y la represión masculina. "No me motivan los eventos mundiales, sino las ideas creativas que se filtran en mi subconsciente", confesó Gadd. Su objetivo era claro: tomar a dos hombres adultos emocionalmente rotos y viajar a su infancia en una sociedad británica mucho menos tolerante, para contextualizar cómo el trauma experimentado y el comportamiento aprendido los moldearon hasta el presente.
Esta escala temporal fue, para la productora ejecutiva Sophie Gardiner, el elemento vital de la serie. Gardiner destacó que recorrer varias décadas con una "precisión forense" era necesario para entender por qué Ruben y Niall se comportan como lo hacen. Para ella, el estilo de Gadd es único por ser a la vez épico y minúsculo, capturando la imperfección de las vidas reales en un mosaico que transita del humor a la tragedia en un parpadeo.
Sin embargo, uno de los puntos más altos de la charla fue la química entre Mitchell Robertson y Stuart Campbell, quienes interpretan las versiones jóvenes de Niall y Ruben. Ambos actores revelaron que su conexión fue instantánea desde la primera prueba de elenco. "No tuvimos que construir la química, sino nutrirla", señaló Robertson. Por su parte, Campbell explicó que, aunque la hostilidad y la oscuridad de Ruben estaban marcadas en el guion, trabajaron arduamente en el set para mantener una ligereza que permitiera ver ese vínculo tácito e inquebrantable entre los dos personajes.
Gadd intervino para elogiar el trabajo de los jóvenes actores, admitiendo que evitaron que leyeran los guiones de los últimos episodios para no contaminar su interpretación. "Queríamos que mantuvieran esa juventud vivaz; nos preocupaba que, si sabían cuán corruptibles se volverían sus personajes como adultos, perderían esa pureza instintiva", explicó el autor. Mientras Robertson conversó con Jamie Bell vía Zoom para alinear los gestos y el acento de Niall, Campbell decidió trabajar el físico de Ruben, buscando una imagen de alguien que no busca validación externa.
Madres, texturas y "apocalipsis zombis"
La figura materna también ocupa un lugar central en la narrativa. Neve McIntosh, quien interpreta a Lori (la madre de Niall), describió a su personaje como una mujer que, pese a su viudez temprana, tiene la inteligencia y el amor para guiar a su hijo, aunque sea mediante "golpes psicológicos" necesarios. Gadd no ocultó su favoritismo por este personaje: "Es de mis favoritas, después de Martha. Quería mostrar cuán disfuncional puede ser una familia a pesar del amor que existe, sin caer en los clichés de aceptación fácil".
Finalmente, la directora Alexandra Brodski compartió detalles sobre la estética de la serie. Para capturar la crudeza y el calor de la historia, se inspiró en la fotografía callejera rusa, buscando que cada plano se sintiera "texturizado" y real, nunca artificial. Entre risas, Mitchell Robertson reveló que Brodski incluso creó un código secreto para sus actuaciones: cuando sentía que él estaba siendo demasiado expresivo o exagerado, le decía "apocalipsis zombi". Esa frase se convirtió en el atajo perfecto para que el actor recordara que, en el mundo de Half Man, la contención suele ser más poderosa que el grito.
Los detalles sobre Half Man
Sinopsis oficial: HALF MAN sigue a los distanciados “hermanos” Niall (Jamie Bell) y Ruben (Richard Gadd). La inesperada aparición de Ruben en la boda de Niall desencadena una explosión de violencia que nos lleva a recorrer sus vidas. La historia abarca casi 40 años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, con Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretando a los protagonistas en su juventud. La serie explora la compleja relación entre Niall y Ruben: desde sus turbulentos años como adolescentes hasta su ruptura en la adultez, atravesando momentos buenos, malos, dolorosos, divertidos y desafiantes. Además, refleja la energía de una ciudad –y de un mundo– en constante transformación, al tiempo que reflexiona en lo que significa ser hombre.
Cantidad de episodios: 6
Fecha de estreno: 23/4/2026
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