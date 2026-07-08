Boca le ganó a Athletico Paranaense en el debut del Vasco Arruabarrena: el golazo de Lautaro Blanco
Con un gran gol de Lautaro Blanco, Boca Juniors venció 1 a 0 a Athletico Paranaense en Salta. Fue la primera prueba en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena.
El nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena comenzó de la mejor manera. En un encuentro disputado en el estadio Padre Martearena de Salta, Boca Juniors superó por 1 a 0 a Athletico Paranaense en su última prueba de preparación antes de retomar la competencia oficial en este segundo semestre del año.
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
El golazo de Blanco en el amistoso de Boca Juniors
El único tanto del partido llegó a los 27 minutos de la primera mitad gracias a un auténtico golazo de Lautaro Blanco, quien sorprendió con un remate formidable en ofensiva tras la ejecución de un tiro de esquina. A partir de esa ventaja, el equipo logró acomodarse, juntar pases e imponer el ritmo del juego.
En el complemento, el desarrollo se vio opacado por una acción sumamente violenta: el arquero brasileño Santos vio la tarjeta roja directa por una brutal patada en el rostro del juvenil Leonel Flores, dejando a su equipo con diez hombres y condicionando el cierre de la noche.
Los debuts y lo que viene en la Copa Argentina
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
Aprovechando la regla que permitía realizar hasta once modificaciones, el cuerpo técnico rotó a casi todo el plantel para evaluar rendimientos. Durante la velada se produjeron los debuts formales de Leandro Lozano (quien llegó desde Argentinos Juniors) y de Leonel Flores, el joven extremo de la categoría 2007 que fue promovido recientemente a la Primera División.
Tras esta presentación con saldo positivo, el equipo de la Ribera enfocará todos sus esfuerzos en el próximo desafío. El Xeneize se medirá ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en un duelo decisivo que está programado para el jueves 16 de julio a las 21:45 horas en la ciudad de Rosario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario