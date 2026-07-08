Ni Fútbol Libre ni Xuper TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Athletico Paranaense
El equipo de la Ribera se mide ante el conjunto brasileño en Salta. Enterate del horario y las plataformas oficiales para seguir el amistoso de Boca en directo.
El Boca Juniors de Rodolfo Arruabarrena afronta esta noche su primera prueba formal de la pretemporada en el Estadio Padre Martearena de Salta. En el inicio de su segundo ciclo como DT, el "Vasco" buscará consolidar su idea de juego frente a Athletico Paranaense y evaluar el rendimiento del plantel de cara a los exigentes compromisos del semestre.
A qué hora juega Boca y cómo ver el partido de forma legal
Para evitar los riesgos de plataformas piratas como Fútbol Libre y Xuper TV, los fanáticos cuentan con una opción oficial y segura para seguir el encuentro en directo. Las especificaciones de la transmisión son las siguientes:
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Horario de inicio: El partido se disputa este miércoles 8 de julio de 2026 a las 21:00 horas (hora de Argentina y Uruguay)
Señal oficial: El compromiso se puede ver en vivo de manera exclusiva a través de Disney+ Plan Premium (disponible para toda Sudamérica).
Los objetivos del Vasco y las bajas del plantel
IMPORTANTE: Qué canal pasa Boca vs. Atlético Paranaense
Con la mira puesta en el cruce del próximo 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, el director técnico aprovechará la oportunidad para observar a los juveniles y probar variantes tácticas. Para ello, el Xeneize viajó con una delegación de 22 futbolistas y se acordó la opción de realizar hasta 11 modificaciones en tres ventanas distintas, lo que permitirá que todos sumen rodaje en cancha.
Boca afronta este debut con ausencias de peso. Leandro Paredes no forma parte del equipo debido a su participación con la Selección Argentina en el Mundial, mientras que Tomás Aranda tampoco viajó tras colaborar con la Albiceleste en la previa de la cita internacional. A esto se suma Exequiel Zeballos, quien no participó de las últimas prácticas y buscaría emigrar de la institución. Por el contrario, se espera que sumen minutos futbolistas del gusto del entrenador como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Camilo Rey Domenech.
La posible formación de Boca ante Athletico Paranaense
Aunque el cuerpo técnico terminará de definir los once iniciales en el vestuario, la probable alineación xeneize para el estreno televisado en Salta estaría compuesta por:
Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
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