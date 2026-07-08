Ni Fútbol Libre ni Xuper TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Athletico Paranaense

Boca afronta este debut con ausencias de peso. Leandro Paredes no forma parte del equipo debido a su participación con la Selección Argentina en el Mundial, mientras que Tomás Aranda tampoco viajó tras colaborar con la Albiceleste en la previa de la cita internacional. A esto se suma Exequiel Zeballos, quien no participó de las últimas prácticas y buscaría emigrar de la institución. Por el contrario, se espera que sumen minutos futbolistas del gusto del entrenador como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Camilo Rey Domenech.