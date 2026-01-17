 Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con múltiples variedades de milanesas imperdibles

Dónde queda "Los Orientales"

Este clásico de la gastronomía porteña está ubicado en el barrio de Almagro, sobre una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Funciona de lunes a sábados, desde la mañana hasta la medianoche, y mantiene ese espíritu de bodegón de barrio con mesas largas, mozos de oficio y clima bien futbolero.