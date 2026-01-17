Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con múltiples variedades de milanesas imperdibles
En Almagro, Los Orientales es un clásico del bodegón porteño: 33 años, porciones XXL, sabor casero y más de 50 milanesas para comer bien y barato.
Este bodegón en Buenos Aires se volvió una parada obligada para los fanáticos de las milanesas gigantes. En pleno Almagro, Los Orientales sostiene desde hace más de 33 años una fórmula que no falla: porciones abundantes, sabor bien casero y una carta que rinde culto a la milanesa con más de 50 versiones distintas, desde las clásicas hasta combinaciones bien potentes.
Las especialidades de "Los Orientales"
Aunque el menú suma pastas, minutas, tortillas y platos al horno, en Los Orientales el protagonismo absoluto se lo lleva la milanesa. No es exageración: la carta reúne más de 50 variedades, todas en tamaño XL, con empanado crocante, carne tierna y guarnición a elección como papas fritas, ensalada o arroz.
Hay versiones clásicas y otras bien cargadas, pensadas para compartir, comer sin apuro y salir más que satisfecho. Entre las milanesas más pedidas del bodegón se destacan:
- Milanesa napolitana clásica con muzzarella, tomate y orégano
- Milanesa cuatro quesos, intensa y bien cremosa
- Milanesa con cheddar y chorizo colorado, una bomba bien argentina
- Milanesa con muzzarella y panceta, potente y rendidora
- Milanesa con huevo frito, simple y efectiva
- Milanesa con jamón y morrones, fiel al estilo bodegón
- Milanesa con salsa de tomate y queso, versión bien tradicional
- Milanesa con muzza y ananá, para los paladares más jugados
Todas llegan en platos enormes, ideales para compartir, y mantienen una lógica clara que define al lugar: abundancia, sabor casero y una experiencia que convierte a la milanesa en la verdadera estrella de Los Orientales.
Dónde queda "Los Orientales"
Este clásico de la gastronomía porteña está ubicado en el barrio de Almagro, sobre una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Funciona de lunes a sábados, desde la mañana hasta la medianoche, y mantiene ese espíritu de bodegón de barrio con mesas largas, mozos de oficio y clima bien futbolero.
Cómo llegar a "Los Orientales"
Los Orientales queda sobre la Avenida Rivadavia al 3900, una zona con excelente conexión. Se puede llegar fácil en colectivo por la gran cantidad de líneas que circulan por la avenida, en subte bajando en estaciones cercanas de la línea A o incluso caminando desde distintos puntos de Almagro y Caballito. Un destino simple de encontrar y difícil de olvidar.
