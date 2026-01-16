El pueblo ideal para meterse en el campo y tener una escapada de fin de semana
La provincia de Buenos Aires esconde destinos poco conocidos que se convierten en una gran alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina sin viajar demasiadas horas.
A pocos kilómetros de CABA, hay pueblos que conservan su identidad rural, ofrecen naturaleza, historia y tranquilidad, y resultan ideales para una escapada de fin de semana.
Uno de esos lugares es una localidad ubicada al norte bonaerense que combina paisajes verdes, cursos de agua y un fuerte vínculo con la historia nacional. Con aires de campo, propuestas al aire libre y un ritmo mucho más calmo que el de la ciudad, es una opción perfecta para descansar y disfrutar en familia.
Qué se puede hacer en Salto
Salto ofrece múltiples actividades para quienes buscan contacto con la naturaleza, recorridos históricos y propuestas gastronómicas tradicionales. Uno de los puntos más visitados es el Complejo Turístico Municipal, ubicado sobre la costa del río, donde se puede pasar el día en el balneario, disfrutar de áreas verdes y recorrer su puente y restaurante, ya convertidos en un sello del lugar.
Entre los atractivos imperdibles se destacan el Salto de agua, que dio origen al nombre del pueblo, y las ruinas del Molino Quemado, un sitio histórico clave de la región. El molino fue construido en el siglo XIX y allí se realizó una de las primeras producciones de harina exportadas desde Argentina. Tras un incendio en 1931, sus restos quedaron como testimonio del pasado productivo del pueblo.
El centro de Salto también invita a caminar sin apuro, con almacenes históricos de más de 90 años, donde se pueden probar platos típicos y productos regionales que forman parte de la identidad local.
Dónde queda Salto
Salto es la cabecera del partido homónimo y se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a su cercanía, es un destino muy elegido para escapadas cortas, tanto de un día como de fin de semana.
Algunos lo conocen como “la capital del miniturismo”, ya que combina naturaleza, historia y propuestas accesibles, sin perder su esencia rural. Además, su entorno de arboledas, ríos y espacios abiertos lo vuelve especialmente atractivo durante la primavera y el verano.
Cómo llegar a Salto
Desde CABA, llegar a Salto es simple y rápido. Se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94. Luego, hay que doblar por la Ruta Provincial 31, que conduce directamente al pueblo.
El viaje dura aproximadamente dos horas en auto, lo que convierte a Salto en una excelente opción para quienes buscan meterse en el campo, relajarse y descubrir un rincón poco conocido de la provincia de Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario