El pueblo ideal para meterse en el campo y tener una escapada de fin de semana

Dónde queda Salto

Salto es la cabecera del partido homónimo y se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a su cercanía, es un destino muy elegido para escapadas cortas, tanto de un día como de fin de semana.

Algunos lo conocen como “la capital del miniturismo”, ya que combina naturaleza, historia y propuestas accesibles, sin perder su esencia rural. Además, su entorno de arboledas, ríos y espacios abiertos lo vuelve especialmente atractivo durante la primavera y el verano.

Cómo llegar a Salto

Desde CABA, llegar a Salto es simple y rápido. Se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94. Luego, hay que doblar por la Ruta Provincial 31, que conduce directamente al pueblo.

El viaje dura aproximadamente dos horas en auto, lo que convierte a Salto en una excelente opción para quienes buscan meterse en el campo, relajarse y descubrir un rincón poco conocido de la provincia de Buenos Aires.