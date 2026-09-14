MinutoUno

Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo bajará 20 grados la temperatura

El pronóstico del tiempo anticipa un drástico cambio para los próximos días con la llegada de tormentas severas y un marcado descenso de la temperatura local.

Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo bajará 20 grados la temperatura

Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo bajará 20 grados la temperatura

Las agradables jornadas primaverales tienen las horas contadas según el último pronóstico del tiempo. Tras un fin de semana con marcas térmicas cálidas y un cielo mayormente despejado, se espera el inminente avance de un potente frente frío que traerá consigo un severo temporal y un desplome generalizado de las temperaturas diarias.

IMPORTANTE: El Gobierno brinda un bono extraordinario de $100.000 para trabajadores en septiembre: a quiénes alcanza

Las claves del pronóstico y el drástico descenso del clima

El sistema frontal provocará un abrupto cambio en las condiciones atmosféricas, obligando a modificar los planes al aire libre y a preparar los abrigos más pesados. A continuación, el detalle día por día:

  • El domingo 20 de septiembre marcará el inicio de la inestabilidad atmosférica, con una temperatura máxima que alcanzará los 24°C, pero con un 50% de probabilidad de tormentas eléctricas hacia la jornada.
  • Para el lunes 21 de septiembre, las condiciones empeorarán notablemente con tormentas (60% de probabilidad) y fuertes ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 24 y 61 km/h.
  • El verdadero desplome térmico se sentirá el martes 22 de septiembre, cuando el ingreso de la masa de aire frío desplome la máxima a tan solo 12°C y la mínima alcance los 5°C.
  • El miércoles 23 de septiembre mantendrá estas condiciones gélidas con un cielo parcialmente nublado y marcas térmicas muy similares, oscilando entre los 5°C y los 13°C.
  • Hacia el final de la semana, los valores comenzarán a repuntar gradualmente, alcanzando los 17°C de máxima tanto para el jueves 24 como para el viernes 25.
  • El próximo domingo 27 de septiembre cerrará la semana con un nuevo y fuerte episodio de inestabilidad, trayendo consigo nuevamente el pronóstico de tormentas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas