Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo bajará 20 grados la temperatura
El pronóstico del tiempo anticipa un drástico cambio para los próximos días con la llegada de tormentas severas y un marcado descenso de la temperatura local.
Las agradables jornadas primaverales tienen las horas contadas según el último pronóstico del tiempo. Tras un fin de semana con marcas térmicas cálidas y un cielo mayormente despejado, se espera el inminente avance de un potente frente frío que traerá consigo un severo temporal y un desplome generalizado de las temperaturas diarias.
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Las claves del pronóstico y el drástico descenso del clima
El sistema frontal provocará un abrupto cambio en las condiciones atmosféricas, obligando a modificar los planes al aire libre y a preparar los abrigos más pesados. A continuación, el detalle día por día:
- El domingo 20 de septiembre marcará el inicio de la inestabilidad atmosférica, con una temperatura máxima que alcanzará los 24°C, pero con un 50% de probabilidad de tormentas eléctricas hacia la jornada.
- Para el lunes 21 de septiembre, las condiciones empeorarán notablemente con tormentas (60% de probabilidad) y fuertes ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 24 y 61 km/h.
- El verdadero desplome térmico se sentirá el martes 22 de septiembre, cuando el ingreso de la masa de aire frío desplome la máxima a tan solo 12°C y la mínima alcance los 5°C.
- El miércoles 23 de septiembre mantendrá estas condiciones gélidas con un cielo parcialmente nublado y marcas térmicas muy similares, oscilando entre los 5°C y los 13°C.
- Hacia el final de la semana, los valores comenzarán a repuntar gradualmente, alcanzando los 17°C de máxima tanto para el jueves 24 como para el viernes 25.
- El próximo domingo 27 de septiembre cerrará la semana con un nuevo y fuerte episodio de inestabilidad, trayendo consigo nuevamente el pronóstico de tormentas.
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