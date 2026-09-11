Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre

Durante el domingo, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Se registrará una mañana fría con una mínima de 6°C, mientras que hacia la tarde la máxima alcanzará los 13°C. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudeste.

Clima muy frío en el AMBA.

En tanto, para el inicio de la semana se prevé un leve ascenso de las marcas térmicas por la tarde. El día comenzará helado, con una mínima de 5°C, pero el sol favorecerá que la temperatura ascienda hasta una máxima de 17°C. El viento rotará al sector norte.

Las condiciones estables se consolidarán a partir del inicio de la semana, dejando atrás las precipitaciones del fin de semana.