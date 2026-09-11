Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre
De acuerdo a lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un clima adverso en el AMBA y sus alrededores. Todos los detalles.
El fin de semana comenzará con un panorama climático adverso en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para este sábado 12 de septiembre se espera un día típico de invierno, dominado por el cielo cubierto, el aire frío y precipitaciones que acompañarán casi toda la jornada.
La amplitud térmica será sumamente acotada, con una mínima estimada en 10°C y una máxima que apenas escalará hasta los 12°C.
Cabe señalar que las primeras gotas dirán presente desde la madrugada en forma de lloviznas y chaparrones intermitentes, extendiéndose sin grandes cambios durante la tarde con un ambiente húmedo y desapacible.
Con el correr de las últimas horas del día, las precipitaciones irán perdiendo intensidad de manera gradual, abriendo la puerta a una paulatina mejora de las condiciones.
Cómo estará el clima tras un sábado lluvioso e inestable: el pronóstico extendido
Tras un sábado inestable, el tiempo dará una tregua en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tanto el domingo 13 como el lunes 14 de septiembre se mantendrán sin probabilidades significativas de lluvia, aunque con ambiente sumamente frío durante las primeras horas de cada jornada.
Durante el domingo, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Se registrará una mañana fría con una mínima de 6°C, mientras que hacia la tarde la máxima alcanzará los 13°C. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudeste.
En tanto, para el inicio de la semana se prevé un leve ascenso de las marcas térmicas por la tarde. El día comenzará helado, con una mínima de 5°C, pero el sol favorecerá que la temperatura ascienda hasta una máxima de 17°C. El viento rotará al sector norte.
Las condiciones estables se consolidarán a partir del inicio de la semana, dejando atrás las precipitaciones del fin de semana.
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