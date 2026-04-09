Causa ANDIS: volverán a citar a declarar a Diego Spagnuolo y a 20 empresarios supuestamente beneficiados
El otrora titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó procesado en la causa por el supuesto pago de coimas para la compra de medicamentos.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sería citado a declarar otra vez ante el juez que lleva la causa por el supuesto cobro de coimas a farmacéuticas por parte de ese ente para adjudicar los contratos de compra de medicamentos.
Un mes después de que compareciera ante el juez federal Sebastián Casanello, el abogado de confianza de Javier Milei podría volver a Comodoro Py junto a otros exfuncionarios, como Daniel María Garbellini, que era responsable de la compra de medicamentos por parte de la ahora disuelta agencia de Discapacidad.
También podrían ser citados Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a las droguerías -y a las supuestas coimas-, que hoy son investigados como presuntos jefes de la estructura delictiva que le habría costado unos $ 75.478 millones de pesos al Estado.
El fiscal Franco Picardi ya imputó a 19 personas en la causa, pero habría más de 20 empresarios involucrados vinculados a 30 compañías del sector de droguerías que habrían interactuado con el Programa Incluir Salud como marco.
La fiscalía dio por acreditado que hubo maniobras fraudulentas entre diciembre de 2023 (inicio de la gestión de La Libertad Avanza) y octubre de 2025, cuando estalló el escándalo con la viralización de un audio donde supuestamente se escucha la voz de Diego Spagnuolo reclamando el pago de coimas que beneficiarían de manera directa a Karina Milei.
Por estos días la investigación se amplió a la posible existencia de hechos vinculados al lavado de dinero: la fiscalía busca escalrecer cómo era el circuito financiero del dinero involucrado.
Los contratos millonarios que los funcionarios adjudicaban de manera discrecional, según investiga la fiscalía, eran para la compra de insumos médicos de alto costo, ya sean prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, informó el sitio Ámbito.
Diego Spagnuolo está imputado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles e infracción a la Ley de Ética Pública.
Daniel María Garbellini es investigado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles.
Miguel Ángel Calvete figura imputado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho, al igual que Pablo Atchabahian.
Dejá tu comentario