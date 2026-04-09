Causa ANDIS: volverán a citar a declarar a Diego Spagnuolo y a 20 empresarios supuestamente beneficiados

Por estos días la investigación se amplió a la posible existencia de hechos vinculados al lavado de dinero: la fiscalía busca escalrecer cómo era el circuito financiero del dinero involucrado.

Los contratos millonarios que los funcionarios adjudicaban de manera discrecional, según investiga la fiscalía, eran para la compra de insumos médicos de alto costo, ya sean prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, informó el sitio Ámbito.

Daniel Garbellini

Diego Spagnuolo está imputado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles e infracción a la Ley de Ética Pública.

Daniel María Garbellini es investigado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles.

Miguel Ángel Calvete figura imputado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho, al igual que Pablo Atchabahian.