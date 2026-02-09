Coimas en la Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan
La justicia procesó a Diego Spagnuolo por asociación ilícita, cohecho y defraudación, al considerarlo uno de los presuntos jefes de una red que utilizó la Agencia Nacional de Discapacidad para enriquecerse.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y a otras 18 personas por coimas y fraude al Estado en una causa por negociados con droguerías.
Según la resolución judicial, Spagnuolo habría sido uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que utilizó la estructura del organismo para obtener beneficios económicos indebidos. La causa se originó a partir de la difusión de audios que exponen supuestos negociados irregulares entre el organismo y distintas droguerías.
En total, la investigación cuenta con 19 personas imputadas. Para el magistrado y el fiscal federal Franco Picardi, además de Spagnuolo, también ocuparon roles de conducción dentro de la organización Daniel Garbellini, exsubdirector de la Andis, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías. Todos ellos fueron procesados como presuntos jefes de la estructura delictiva.
La causa investiga maniobras de direccionamiento de contratos, pago de coimas y utilización de intermediarios para defraudar al Estado a través de la compra de insumos destinados a personas con discapacidad.
Coimas en la Andis: uno por uno quiénes son los procesados
-
Diego Orlando Spagnuolo: asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles e infracción a la Ley de Ética Pública.
Daniel María Garbellini: asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles.
Miguel Ángel Calvete: asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho.
Pablo Atchabahian: asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho.
Diego Martín D’Giano: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Roger Edgar Grant: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Eduardo Nelio González: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Lorena Vanesa Di Giorno: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Luciana Ferrari: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Federico Maximiliano Santich: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Guadalupe Ariana Muñoz: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Patricio Gustavo Rama: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Ruth Noemí Lozano: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Andrés Horacio Arnaudo: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Silvana Vanina Escudero: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Alejandro Gastón Fuentes Acosta: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Ornella Calvete: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Patricia Canavesio: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Julio César Viera: asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario