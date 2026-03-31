Cómo conseguir entradas VIP para ver de cerca a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina

Cuándo y dónde comprar las entradas VIP para ver a Franco Colapinto

La comercialización de los tickets contará con diferentes etapas para asegurar tu lugar en el histórico Road Show:

Preventa exclusiva: Estará disponible a partir del 6 de abril a las 16:00 hs . Esta instancia será únicamente pagando con Tarjeta de Crédito Mercado Pago, con el beneficio de 3 cuotas sin interés .

Venta general: Comenzará el 7 de abril a las 16:00 hs. Se habilitarán todos los medios de pago, manteniendo la opción exclusiva de 3 cuotas sin interés para los usuarios de la tarjeta de Mercado Pago.

Las entradas generales y los distintos accesos VIP se podrán conseguir de manera online ingresando a la plataforma enigmatickets.com. Por otro lado, la organización aclaró que las consultas específicas para adquirir las experiencias más premium, como el Hospitality y los Garage Tours, deberán canalizarse a través de Bigbox Argentina.