Cristina Kirchner en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos: cómo ver EN VIVO su declaración
Cristina Kirchner se presenta ante el Tribunal Oral Federal N°7 para el inicio de las indagatorias de la causa de los Cuadernos. Seguí la cobertura de C5N.
Este martes desde las 9 de la mañana, la expresidenta Cristina Kirchner se presenta de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. La citación se da en el marco del inicio del juicio oral por la denominada causa Cuadernos, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7.
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Cómo ver en vivo la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py
Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de esta trascendental jornada judicial, C5N despliega una amplia cobertura en vivo desde las primeras horas del día. El canal cuenta con móviles exclusivos y seguimiento constante tanto desde el domicilio de la exmandataria en el barrio porteño de Constitución —donde se congregan cientos de militantes para brindarle su apoyo— como desde la puerta de los tribunales de Retiro.
Además de la pantalla televisiva, podés seguir la transmisión y todas las repercusiones de manera online e ininterrumpida a través de minutouno.com.
Los detalles y reclamos en la causa de los Cuadernos
La indagatoria de Cristina Kirchner se concreta luego de que la Justicia rechazara los recientes pedidos de nulidad impulsados por su defensa y la de otros exfuncionarios implicados, como el exministro de Planificación, Julio De Vido.
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En la previa de las audiencias, el abogado defensor de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó duramente la validez de las pruebas presentadas en el expediente. El letrado sostuvo que los escritos probatorios "fueron manipulados" y afirmó que las confesiones de los imputados arrepentidos se realizaron bajo presión.
A partir de hoy, el TOF 7 —integrado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— deberá resolver los planteos preliminares y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública vinculada al período 2003-2015.
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