Cristina Kirchner en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos: cómo ver EN VIVO su declaración

Así salió Cristina Kirchner de San José 1111 rumbo a Tribunales de Comodoro Py por la Causa Cuadernos

En la previa de las audiencias, el abogado defensor de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó duramente la validez de las pruebas presentadas en el expediente. El letrado sostuvo que los escritos probatorios "fueron manipulados" y afirmó que las confesiones de los imputados arrepentidos se realizaron bajo presión.

A partir de hoy, el TOF 7 —integrado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— deberá resolver los planteos preliminares y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública vinculada al período 2003-2015.